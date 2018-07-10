НОВОСТИ КОМПАНИЙ: 30 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков. Какой будет оригинальная униформа от Минского завода игристых вин? Зачем нужен новый фармзавод в Скиделе? Почему "Коминтерн" исключен из "Беллегпрома"?

Минский завод игристых вин сделал оригинальную униформу для своих мерчандайзеров. На брендированных футболках напечатаны философские цитаты известных авторов: Гете, Толстого, Киплинга, Грина, Линкольна.

Фармзавод в Скиделе Гродненской области запустят в эксплуатацию в октябре текущего года. Со вводом предприятия возрастет производство отечественных дефицитных лекарств для нужд внутреннего рынка Беларуси и экспорта.

«Коминтерн» исключен из «Беллегпрома». Из состава Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности исключено ОАО «Коминтерн». Основу ассортимента предприятия составляют мужские костюмы. Ежемесячно выпускает более 30 тыс. единиц мужских, детских костюмов, пиджаков и брюк.

«Евроопт» открыл «Магию». Первый в стране гипермаркет красоты, чистоты и гигиены «Магия» открылся в Минске рядом с гипердискаунтером «Евроопт-Сухарево». Торговая площадь «Магии» более 2 тыс. кв. метров, на которых представлено свыше 30 тысяч различных товаров – косметика, парфюмерия, бытовая химия, галантерея, чулочно-носочные изделия, белье, товары для детей, игрушки, корма для животных, спорттовары, кухонный инвентарь, домашний текстиль и многое другое.

«Белагропромбанк» совместно с компанией Samsung Electronics и международной платежной системой Mastercard запускает современный мобильный платежный сервис Samsung Pay. Сервис бесплатно доступен обладателям смартфонов Samsung Galaxy и устройств Samsung Gear S3. Он дает возможность легко оплачивать покупки и услуги как в сети Интернет, так и в любой стране на всех терминалах, принимающих банковские карты Mastercard по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Источники: Marketing.by, БЕЛТА, telegraf.bу