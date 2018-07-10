ПРЕМИЯ «НОМЕР ОДИН» - ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 2018 ГОДА В БЕЛАРУСИ

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28 июня в роскошной обстановке ресторана-клуба «Усадьба Ваньковичей» прошло награждение победителей премии «Номер один» 2018 года. Это первая премия 2018 года, первая премия вип-уровня с дресс-кодом Summer chic летнего сезона.

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Победители — первые лица компаний с почетом поднялись на сцену для вручения им памятных наград: дипломов и медалей с символикой «Номер один», разработанной известным дизайнером Владимиром Цеслером.

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В выборе лучших участвовало более 9300 респондентов - потребители, эксперты, лидеры мнений и оргкомитет. В 2018 году в Экспертом совете представлены около 40 представителей бизнеса, медиа-сферы, представители министерств и государственных учреждений. Проведена огромная аналитическая работа и по результатам комплексной оценки определены победители более чем в 70 номинаций. 

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В рамках премии второй год подряд подводят итоги благотворительного проекта "ДЕТИ – НОМЕР ОДИН" в поддержку одарённых детей от 12 до 16 лет с присуждением денежной премии.

Победитель проекта «ДЕТИ – НОМЕР ОДИН» 2018 года Глеб Воронков выступил на одной сцене с лучшими артистами, получил Диплом победителя,  денежную премию в размере 1000 белорусских рублей от Оргканизаторов и подарок от компании «РОЯЛ СКАЙ» - 1 месяц индивидуального изучения английского языка, 20% скидка на каникулы в детских лагерях Cambridge Edication Group, скидку 50% на услуги по подбору учебного заведения за рубежом.

В анкете участника Глеб написал, что мечтает о победе в проекте, приобретении музыкального инструмента - организаторы исполнили его мечту на сцене премии «Номер один»! 

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Мир совершенствуют лучшие представители науки, культуры и бизнеса. А лучшие товары и услуги - это качество нашей жизни.

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Все потребители могут ориентироваться на актуальную информацию о лидерах рынка в выборе своих любимых товаров и услуг по мнению премии «Номер один» в 2018 году:

ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛУГИ:

  • Певец №1 – Саша Немо 
  • Певица №1 – Анна Шаркунова
  • Телевизионная ведущая №1 – Ольга Рыжикова
  • Телевизионный ведущий №1 – Дмитрий Кохно
  • Детский развлекательный центр №1 – Парк Чудес «EVRIKUM»
  • Танцевальная группа №1 – ZALESKI DANCE DESIGN SHOW
  • Кондитерская студия по обслуживанию мероприятий №1 – Сладкая мастерская Татьяны Коржовой
  • Компания по организации детских праздников №1 - Каравай
  • Площадка для проведения детских праздников №1 – ДИНОЗАВРиЯ
  • Площадка для проведения мероприятий свыше 100 человек №1 - Ресторан-клуб «Усадьба»
  • Кейтеринг №1 – Favorit Catering
  • Аренда шатров №1 – LUXTENT
  • Компания по оформлению мероприятий спецэффектами №1 – PyroGroup Technology
  • Компания по организации фейерверков №1 - Белый Тигр
  • Компания по декору мероприятий №1 - Мастерская Масленниковых
  • Компания по производству видео для корпоративных клиентов №1 – ДДВидео
  • Компания по прокату мебели для праздников №1 – PURPUR
  • Компания по прокату профессионального оборудования и сценических конструкций для концертов №1 – Blackout studio
  • Компания по прокату светодиодных экранов №1 - Blackout studio
  • Компания по прокату мультимедийного оборудования для мероприятий №1 – Soundcafe
  • Компания по прокату профессионального звукового оборудования для концертов №1 – Soundcafe
  • Компания по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий №1 – Soundcafe

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:

  • Ресторан высокой кухни №1 – Ресторан-клуб «Усадьба»
  • Доставка суши №1 – RONIN
  • Клуб для мужчин №1 – Pin-code

СМИ:

  • Женский журнал №1 - ЖЖ. Женский журнал
  • Бизнес-издание №1 – ДЕЛО
  • Радиостанция №1 – Новое радио

ТУРИЗМ И ОТДЫХ:

  • Туристическая компания премиум класса №1 – ROYAL SKY
  • Санаторий №1 (Минск и Минская область) – санаторий «Юность»
  • Туристическая компания №1 (г.Гродно) – СТУДИЯ ОТДЫХА
  • Загородный SPA-отель №1 – Robinson Club
  • Аренда автомобилей №1 – IS CAR
  • Бюро переводов №1 – Perevedi.by

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • Бизнес-школа №1 – ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»

КРАСОТА:

  • Производитель декоративной косметики для губ №1 - ООО "РЕЛУИ БЕЛ"
  • Производитель декоративной косметики для глаз №1 - ООО "РЕЛУИ БЕЛ"
  • SPA-салон №1 – PRINCESS SPA
  • Салон красоты премиум-класса №1- ЭтуальSpa
  • Детская парикмахерская №1 – Стильные детки
  • Студия перманентного макияжа №1 – Alla Romazanova Studio
  • Тайский SPA-салон №1 - GOLDEN LION THAI SPA
  • Сеть салонов красоты №1 – Марсель

МАГАЗИНЫ:

  • Сеть магазинов бытовой химии и косметики №1 – Остров чистоты
  • Сеть магазинов обуви №1 – MEGATOP
  • Сеть монобрендовых магазинов одежды белорусского производства №1 – NELVA

ЕДА И НАПИТКИ:

  • Производитель вареных колбасных изделий №1 –  ОАО «Волковысский мясокомбинат»
  • Производитель варено-копченых колбасных изделий №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»
  • Производитель сырокопченых, сыровяленых колбасных изделий №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»
  • Производитель сосисок и сарделек №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»
  • Производитель водки №1 - ООО «Завод Бульбашъ»
  • Готовые завтраки №1 – Nestle® Fitness®
  • Майонез №1 – КАМАКО

ЗДОРОВЬЕ:

  • Глюкометр №1 – BIONIME
  • Центр эстетической медицины №1 – ШайнЭст
  • Центр восстановления зрения №1 – VOKA

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:

  • Назальный спрей на основе морской воды №1 – Аква Марис
  • Препарат для лечения и профилактики нарушения равновесия кишечной микрофлоры №1 – ЛИНЕКС
  • Венотонизирующее средство №1 - ДЕТРАЛЕКС
  • Противоаллергическое средство №1 – Фенкарол
  • Витаминно-антистрессовый комплекс №1 – Магнефар В6
  • Препарат от насморка №1 – НОЗАКАР
  • Антисептик для полости рта №1 – Септолетте
  • Препарат калия и магния для сердца №1 – ПАНАНГИН
  • Детское жаропонижающее обезболивающее противовоспалительное средство №1 – Ибуфен

(Лекарственные средства. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Имеются противопоказания и побочные эффекты).

УСЛУГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ДОМА: 

  • Компания по строительству деревянных домов №1 – HONKA
  • Шкафы-купе №1 - S-kupe.by
  • Магазин напольных покрытий №1 – Империя Пола
  • Строительные смеси №1 – Knauf / ИООО «Кнауф Маркетинг»
  • Сеть салонов керамической плитки №1 – АЛЬТАГАММА
  • Салон паркета №1 – Woodberry
  • Компания по изготовлению мебели под заказ №1 – Yavid
  • Холодильник №1 – Bosch
  • Фильтр для воды №1 – BRITA
  • Торговый центр интерьеров и товаров для дома №1 (г.Бобруйск) – Карусель
  • Мебельный центр №1 – Домашний очаг

Организаторы благодарят партнеров премии за доверие и внимание к проекту!

 

Информационные партнеры премии:

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Партнеры премии:

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Сайт проекта www.premium-n-one.com


 