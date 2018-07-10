ПРЕМИЯ «НОМЕР ОДИН» - ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 2018 ГОДА В БЕЛАРУСИ

28 июня в роскошной обстановке ресторана-клуба «Усадьба Ваньковичей» прошло награждение победителей премии «Номер один» 2018 года. Это первая премия 2018 года, первая премия вип-уровня с дресс-кодом Summer chic летнего сезона.
Победители — первые лица компаний с почетом поднялись на сцену для вручения им памятных наград: дипломов и медалей с символикой «Номер один», разработанной известным дизайнером Владимиром Цеслером.
В выборе лучших участвовало более 9300 респондентов - потребители, эксперты, лидеры мнений и оргкомитет. В 2018 году в Экспертом совете представлены около 40 представителей бизнеса, медиа-сферы, представители министерств и государственных учреждений. Проведена огромная аналитическая работа и по результатам комплексной оценки определены победители более чем в 70 номинаций.
В рамках премии второй год подряд подводят итоги благотворительного проекта "ДЕТИ – НОМЕР ОДИН" в поддержку одарённых детей от 12 до 16 лет с присуждением денежной премии.
Победитель проекта «ДЕТИ – НОМЕР ОДИН» 2018 года Глеб Воронков выступил на одной сцене с лучшими артистами, получил Диплом победителя, денежную премию в размере 1000 белорусских рублей от Оргканизаторов и подарок от компании «РОЯЛ СКАЙ» - 1 месяц индивидуального изучения английского языка, 20% скидка на каникулы в детских лагерях Cambridge Edication Group, скидку 50% на услуги по подбору учебного заведения за рубежом.
В анкете участника Глеб написал, что мечтает о победе в проекте, приобретении музыкального инструмента - организаторы исполнили его мечту на сцене премии «Номер один»!
Мир совершенствуют лучшие представители науки, культуры и бизнеса. А лучшие товары и услуги - это качество нашей жизни.
Все потребители могут ориентироваться на актуальную информацию о лидерах рынка в выборе своих любимых товаров и услуг по мнению премии «Номер один» в 2018 году:
ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛУГИ:
- Певец №1 – Саша Немо
- Певица №1 – Анна Шаркунова
- Телевизионная ведущая №1 – Ольга Рыжикова
- Телевизионный ведущий №1 – Дмитрий Кохно
- Детский развлекательный центр №1 – Парк Чудес «EVRIKUM»
- Танцевальная группа №1 – ZALESKI DANCE DESIGN SHOW
- Кондитерская студия по обслуживанию мероприятий №1 – Сладкая мастерская Татьяны Коржовой
- Компания по организации детских праздников №1 - Каравай
- Площадка для проведения детских праздников №1 – ДИНОЗАВРиЯ
- Площадка для проведения мероприятий свыше 100 человек №1 - Ресторан-клуб «Усадьба»
- Кейтеринг №1 – Favorit Catering
- Аренда шатров №1 – LUXTENT
- Компания по оформлению мероприятий спецэффектами №1 – PyroGroup Technology
- Компания по организации фейерверков №1 - Белый Тигр
- Компания по декору мероприятий №1 - Мастерская Масленниковых
- Компания по производству видео для корпоративных клиентов №1 – ДДВидео
- Компания по прокату мебели для праздников №1 – PURPUR
- Компания по прокату профессионального оборудования и сценических конструкций для концертов №1 – Blackout studio
- Компания по прокату светодиодных экранов №1 - Blackout studio
- Компания по прокату мультимедийного оборудования для мероприятий №1 – Soundcafe
- Компания по прокату профессионального звукового оборудования для концертов №1 – Soundcafe
- Компания по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий №1 – Soundcafe
БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:
- Ресторан высокой кухни №1 – Ресторан-клуб «Усадьба»
- Доставка суши №1 – RONIN
- Клуб для мужчин №1 – Pin-code
СМИ:
- Женский журнал №1 - ЖЖ. Женский журнал
- Бизнес-издание №1 – ДЕЛО
- Радиостанция №1 – Новое радио
ТУРИЗМ И ОТДЫХ:
- Туристическая компания премиум класса №1 – ROYAL SKY
- Санаторий №1 (Минск и Минская область) – санаторий «Юность»
- Туристическая компания №1 (г.Гродно) – СТУДИЯ ОТДЫХА
- Загородный SPA-отель №1 – Robinson Club
- Аренда автомобилей №1 – IS CAR
- Бюро переводов №1 – Perevedi.by
ОБРАЗОВАНИЕ:
- Бизнес-школа №1 – ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»
КРАСОТА:
- Производитель декоративной косметики для губ №1 - ООО "РЕЛУИ БЕЛ"
- Производитель декоративной косметики для глаз №1 - ООО "РЕЛУИ БЕЛ"
- SPA-салон №1 – PRINCESS SPA
- Салон красоты премиум-класса №1- ЭтуальSpa
- Детская парикмахерская №1 – Стильные детки
- Студия перманентного макияжа №1 – Alla Romazanova Studio
- Тайский SPA-салон №1 - GOLDEN LION THAI SPA
- Сеть салонов красоты №1 – Марсель
МАГАЗИНЫ:
- Сеть магазинов бытовой химии и косметики №1 – Остров чистоты
- Сеть магазинов обуви №1 – MEGATOP
- Сеть монобрендовых магазинов одежды белорусского производства №1 – NELVA
ЕДА И НАПИТКИ:
- Производитель вареных колбасных изделий №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»
- Производитель варено-копченых колбасных изделий №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»
- Производитель сырокопченых, сыровяленых колбасных изделий №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»
- Производитель сосисок и сарделек №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»
- Производитель водки №1 - ООО «Завод Бульбашъ»
- Готовые завтраки №1 – Nestle® Fitness®
- Майонез №1 – КАМАКО
ЗДОРОВЬЕ:
- Глюкометр №1 – BIONIME
- Центр эстетической медицины №1 – ШайнЭст
- Центр восстановления зрения №1 – VOKA
БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:
- Назальный спрей на основе морской воды №1 – Аква Марис
- Препарат для лечения и профилактики нарушения равновесия кишечной микрофлоры №1 – ЛИНЕКС
- Венотонизирующее средство №1 - ДЕТРАЛЕКС
- Противоаллергическое средство №1 – Фенкарол
- Витаминно-антистрессовый комплекс №1 – Магнефар В6
- Препарат от насморка №1 – НОЗАКАР
- Антисептик для полости рта №1 – Септолетте
- Препарат калия и магния для сердца №1 – ПАНАНГИН
- Детское жаропонижающее обезболивающее противовоспалительное средство №1 – Ибуфен
(Лекарственные средства. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Имеются противопоказания и побочные эффекты).
УСЛУГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ДОМА:
- Компания по строительству деревянных домов №1 – HONKA
- Шкафы-купе №1 - S-kupe.by
- Магазин напольных покрытий №1 – Империя Пола
- Строительные смеси №1 – Knauf / ИООО «Кнауф Маркетинг»
- Сеть салонов керамической плитки №1 – АЛЬТАГАММА
- Салон паркета №1 – Woodberry
- Компания по изготовлению мебели под заказ №1 – Yavid
- Холодильник №1 – Bosch
- Фильтр для воды №1 – BRITA
- Торговый центр интерьеров и товаров для дома №1 (г.Бобруйск) – Карусель
- Мебельный центр №1 – Домашний очаг
Организаторы благодарят партнеров премии за доверие и внимание к проекту!
Информационные партнеры премии:
Партнеры премии:
Сайт проекта www.premium-n-one.com