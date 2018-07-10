ПРЕМИЯ «НОМЕР ОДИН» - ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 2018 ГОДА В БЕЛАРУСИ

28 июня в роскошной обстановке ресторана-клуба «Усадьба Ваньковичей» прошло награждение победителей премии «Номер один» 2018 года. Это первая премия 2018 года, первая премия вип-уровня с дресс-кодом Summer chic летнего сезона.

Победители — первые лица компаний с почетом поднялись на сцену для вручения им памятных наград: дипломов и медалей с символикой «Номер один», разработанной известным дизайнером Владимиром Цеслером.

В выборе лучших участвовало более 9300 респондентов - потребители, эксперты, лидеры мнений и оргкомитет. В 2018 году в Экспертом совете представлены около 40 представителей бизнеса, медиа-сферы, представители министерств и государственных учреждений. Проведена огромная аналитическая работа и по результатам комплексной оценки определены победители более чем в 70 номинаций.

В рамках премии второй год подряд подводят итоги благотворительного проекта "ДЕТИ – НОМЕР ОДИН" в поддержку одарённых детей от 12 до 16 лет с присуждением денежной премии.

Победитель проекта «ДЕТИ – НОМЕР ОДИН» 2018 года Глеб Воронков выступил на одной сцене с лучшими артистами, получил Диплом победителя, денежную премию в размере 1000 белорусских рублей от Оргканизаторов и подарок от компании «РОЯЛ СКАЙ» - 1 месяц индивидуального изучения английского языка, 20% скидка на каникулы в детских лагерях Cambridge Edication Group, скидку 50% на услуги по подбору учебного заведения за рубежом.

В анкете участника Глеб написал, что мечтает о победе в проекте, приобретении музыкального инструмента - организаторы исполнили его мечту на сцене премии «Номер один»!

Мир совершенствуют лучшие представители науки, культуры и бизнеса. А лучшие товары и услуги - это качество нашей жизни.

Все потребители могут ориентироваться на актуальную информацию о лидерах рынка в выборе своих любимых товаров и услуг по мнению премии «Номер один» в 2018 году:

ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛУГИ:

Певец №1 – Саша Немо

Певица №1 – Анна Шаркунова

Телевизионная ведущая №1 – Ольга Рыжикова

Телевизионный ведущий №1 – Дмитрий Кохно

Детский развлекательный центр №1 – Парк Чудес «EVRIKUM»

Танцевальная группа №1 – ZALESKI DANCE DESIGN SHOW

Кондитерская студия по обслуживанию мероприятий №1 – Сладкая мастерская Татьяны Коржовой

Компания по организации детских праздников №1 - Каравай

Площадка для проведения детских праздников №1 – ДИНОЗАВРиЯ

Площадка для проведения мероприятий свыше 100 человек №1 - Ресторан-клуб «Усадьба»

Кейтеринг №1 – Favorit Catering

Аренда шатров №1 – LUXTENT

Компания по оформлению мероприятий спецэффектами №1 – PyroGroup Technology

Компания по организации фейерверков №1 - Белый Тигр

Компания по декору мероприятий №1 - Мастерская Масленниковых

Компания по производству видео для корпоративных клиентов №1 – ДДВидео

Компания по прокату мебели для праздников №1 – PURPUR

Компания по прокату профессионального оборудования и сценических конструкций для концертов №1 – Blackout studio

Компания по прокату светодиодных экранов №1 - Blackout studio

Компания по прокату мультимедийного оборудования для мероприятий №1 – Soundcafe

Компания по прокату профессионального звукового оборудования для концертов №1 – Soundcafe

Компания по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий №1 – Soundcafe

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:

Ресторан высокой кухни №1 – Ресторан-клуб «Усадьба»

Доставка суши №1 – RONIN

Клуб для мужчин №1 – Pin-code

СМИ:

Женский журнал №1 - ЖЖ. Женский журнал

Бизнес-издание №1 – ДЕЛО

Радиостанция №1 – Новое радио

ТУРИЗМ И ОТДЫХ:

Туристическая компания премиум класса №1 – ROYAL SKY

Санаторий №1 (Минск и Минская область) – санаторий «Юность»

Туристическая компания №1 (г.Гродно) – СТУДИЯ ОТДЫХА

Загородный SPA-отель №1 – Robinson Club

Аренда автомобилей №1 – IS CAR

Бюро переводов №1 – Perevedi.by

ОБРАЗОВАНИЕ:

Бизнес-школа №1 – ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Бизнес школа ИПМ»

КРАСОТА:

Производитель декоративной косметики для губ №1 - ООО "РЕЛУИ БЕЛ"

Производитель декоративной косметики для глаз №1 - ООО "РЕЛУИ БЕЛ"

SPA-салон №1 – PRINCESS SPA

Салон красоты премиум-класса №1- ЭтуальSpa

Детская парикмахерская №1 – Стильные детки

Студия перманентного макияжа №1 – Alla Romazanova Studio

Тайский SPA-салон №1 - GOLDEN LION THAI SPA

Сеть салонов красоты №1 – Марсель

МАГАЗИНЫ:

Сеть магазинов бытовой химии и косметики №1 – Остров чистоты

Сеть магазинов обуви №1 – MEGATOP

Сеть монобрендовых магазинов одежды белорусского производства №1 – NELVA

ЕДА И НАПИТКИ:

Производитель вареных колбасных изделий №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»

Производитель варено-копченых колбасных изделий №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»

Производитель сырокопченых, сыровяленых колбасных изделий №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»

Производитель сосисок и сарделек №1 – ОАО «Волковысский мясокомбинат»

Производитель водки №1 - ООО «Завод Бульбашъ»

Готовые завтраки №1 – Nestle® Fitness®

Майонез №1 – КАМАКО

ЗДОРОВЬЕ:

Глюкометр №1 – BIONIME

Центр эстетической медицины №1 – ШайнЭст

Центр восстановления зрения №1 – VOKA

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:

Назальный спрей на основе морской воды №1 – Аква Марис

Препарат для лечения и профилактики нарушения равновесия кишечной микрофлоры №1 – ЛИНЕКС

Венотонизирующее средство №1 - ДЕТРАЛЕКС

Противоаллергическое средство №1 – Фенкарол

Витаминно-антистрессовый комплекс №1 – Магнефар В6

Препарат от насморка №1 – НОЗАКАР

Антисептик для полости рта №1 – Септолетте

Препарат калия и магния для сердца №1 – ПАНАНГИН

Детское жаропонижающее обезболивающее противовоспалительное средство №1 – Ибуфен

(Лекарственные средства. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Имеются противопоказания и побочные эффекты).

УСЛУГИ И ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ДОМА:

Компания по строительству деревянных домов №1 – HONKA

Шкафы-купе №1 - S-kupe.by

Магазин напольных покрытий №1 – Империя Пола

Строительные смеси №1 – Knauf / ИООО «Кнауф Маркетинг»

Сеть салонов керамической плитки №1 – АЛЬТАГАММА

Салон паркета №1 – Woodberry

Компания по изготовлению мебели под заказ №1 – Yavid

Холодильник №1 – Bosch

Фильтр для воды №1 – BRITA

Торговый центр интерьеров и товаров для дома №1 (г.Бобруйск) – Карусель

Мебельный центр №1 – Домашний очаг

Организаторы благодарят партнеров премии за доверие и внимание к проекту!

Информационные партнеры премии:

Партнеры премии:

Сайт проекта www.premium-n-one.com