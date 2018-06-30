Сколько зарабатывает средний класс в России и Беларуси?

Российские аналитики выяснили, кого можно относить к среднему классу, а принадлежность к нему определяется не только по уровню доходов. Мы также поинтересовались на этот счет мнением белорусского эксперта.

Минимальный уровень зарплат для причисления к среднему классу в Москве до вычета налогов составляет RUB121,1 тыс. (эквивалент BYN 3831), в остальных субъектах РФ, для того чтобы считаться средним классом, россиянам необходимо зарабатывать в среднем как минимум RUB 60 тыс. руб., подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства, сообщает РБК.

По данным исследования, в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской и Архангельской областях, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Свердловской областях, а также в регионах Дальнего Востока минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу составляют от RUB 72,7 тыс. до RUB96,9 тыс. в зависимости от региона. В остальных регионах страны минимальная планка вхождения в средний класс равна от RUB60 тыс. до RUB72,7 тыс.

К среднему классу российские аналитики отнесли граждан, которые обладают «максимальной экономической активностью». Они приобретают товары повышенного качества, тем самым стимулируют развитие современных производств. В группе среднего класса находятся люди с доходами, которые позволяют им иметь недвижимость и автомобиль, не испытывают затруднений при оплате счетов и покупкой необходимых товаров, выезжают за границу и осуществляют накопления, а также могут позволить себе ипотеку и автокредит. Они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.

Директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова в комментарии РБК дала такую характеристику middle class: «Средний класс, помимо доходов, как правило, обладает определенными профессиональными компетенциями, склонен к изменениям, является мобильным с точки зрения карьеры. Содержательное отличие среднего класса от других в том, что он начинает инвестировать свои ресурсы в образование, здравоохранение и другие расходы, связанные с развитием».

А кого можно отнести к среднему классу в нашей стране, и сколько нужно зарабатывать в Беларуси, чтобы иметь возможность инвестировать в свое развитие? Об этом мы спросили Жанну Кулакову, финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

– В мире не существует четкого определения, что такое средний класс и каким параметрам он должен соответствовать. Не разработаны подходы к определению среднего класса и в Беларуси. В международных рейтингах средний класс нередко определяют исключительно по уровню доходов, – разъясняет Ж. Кулакова. – Также есть мнение, что средний класс должен характеризоваться не только определенным уровнем доходов, но и определенным образом жизни: эти люди должны быть образованными, экономически активными, стремящимися к саморазвитию и так далее.

Если говорить исключительно о материальной составляющей вопроса, то принято считать, что представители среднего класса должны иметь жилье, автомобиль, возможность отдыхать за границей, вкладывать деньги в здоровье и образование, самостоятельно удовлетворять все свои текущие нужды. Хотя и здесь возможны варианты. Вот, например, у человека есть собственное жилье и машина. Можно ли сказать, что он автоматически попадает в средний класс? Разумеется, нет. Вероятно, этот человек даже бедный, а имущество досталось ему, например, в наследство. И наоборот – если у человека нет собственного жилья и автомобиля, это еще не означает, что он не может считаться средним классом. Сегодня многие люди, особенно молодые, предпочитают не обрастать дорогостоящим имуществом, чтобы сохранить мобильность. А деньги вместо этого тратят на путешествия и саморазвитие. И речь не только о недвижимости – многие сознательно отказываются и от автомобилей, хотя вполне могут себе их позволить.

По мнению эксперта, ключевой момент в определении среднего класса – не владеть теми или иными благами, а иметь возможность ими владеть, если возникнет такое желание. Чтобы позволить себе собственное жилье, машину, путешествия и прочие радости жизни, очевидно, что средней белорусской зарплаты никак не хватит. Поэтому в наших реалиях не стоит проводить параллели между средним классом и средним заработком. Чтобы иметь возможность позволить себе все необходимые блага, не хватит даже пресловутой тысячи рублей.

– Думаю, чтобы считаться средним классом в столице, для одного человека необходимо зарабатывать в месяц не меньше BYN3 тыс. «чистыми». При таком уровне доходов можно одеться, отдохнуть, что-то отложить на машину или квартиру, либо скопить первоначальный взнос и взять кредит (к слову, в некоторых исследованиях возможность обслуживать крупный кредит тоже является признаком среднего класса). Если мы говорим о семье из двух человек, то здесь планку можно снизить до BYN 2-2,5 тыс. на человека: для двоих, с одной стороны, вырастут текущие расходы, но с другой – сократятся крупные траты, ведь, как правило, жилье для семьи нужно одно. Для семьи из трех человек на каждого должно приходиться около BYN 2 тыс. в месяц, чуть меньше либо чуть больше в зависимости от возраста ребенка. Для регионов планка, конечно, будет ниже.

Нужно понимать, что мировое сообщество недаром так и не пришло к единым подходам в определении среднего класса, так что эти оценки – чистый субъективизм. Кроме того, многое зависит от умения рационально тратить деньги. Кому-то обозначенных сумм не хватит на все необходимое, а у кого-то еще и останется. Однако точно ясно одно: представителей среднего класса в Беларуси немного. По данным Белстата, лишь 7,9% населения живет больше чем на BYN 800 в месяц.