НОВОСТИ КОМПАНИЙ: 22 – 29 ИЮНЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

Лоукосты приземлятся в Гродно. Предприятие «Белаэронавигация», которому принадлежит гродненский аэропорт, ведет переговоры о привлечении европейских лоукост-компаний в регион, в частности AirBaltic. Также к полетам в Гродно и Брест проявляют интерес польские компании.

ЕБРР – «Евроторгу». Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить компании «Евроторг» долгосрочный кредит на €20 млн. Средства будут использованы для рефинансирования займов и финансовых обязательств перед местными банками. В 2012 г. ЕБРР уже предоставлял «Евроторгу» кредит в размере €10 млн для финансирования инвестиционных проектов.

Банк ВТБ (Беларусь) предоставил новую услугу для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – прием наличных денежных средств через устройства банковского самообслуживания. Система cash-recycling позволит им самостоятельно вносить торговую выручку в специализированные устройства банка с последующим ее зачислением на текущие (расчетные) счета, открытые как в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), так и в иных банках.

«Штадлер-Минск» планирует до конца года удвоить производственные мощности. Сейчас предприятие выпускает 150 вагонов в год. В этом году на предприятии планируют начать работу над производством двухэтажных поездов, а в планах на 2019 объявлен выпуск трамваев. Объем инвестиций в производство в 2018 г. ориентировочно составит $15 млн.

МАЗ откроет производство во Вьетнаме. Первая очередь завода по производству грузовиков «МАЗ-Азия» во Вьетнаме начнет работать в сентябре. Благодаря созданию СП, выделяется квота беспошлинной поставки во Вьетнам автомобилей, автобусов и машинокомплектов.

Минский моторный завод создал новую версию одного из самых маленьких тракторов – двухцилиндровый «шассик» Т-16 — ММЗ-30ТД. Недавно завод получил сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза, что дает ему право на расширение географии поставок.

Источники: БелаПАН, telegraf.by, БЕЛТА, «Сельская газета»