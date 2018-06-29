Как кооператив стал хабом

Один из первых центров поддержки предпринимательства в Беларуси – «Центр XXI век» отметил свое 30-летие.

На волне перестройки и зарождающегося бизнеса в июне 1988 г. в Минске был создан Учебно-консультационно-информационный кооператив «Центр». Это были первые негосударственные учебные курсы в стране, на которых готовили будущих руководителей кооперативов. Затем было несколько организационных преобразований, но по-прежнему ОДО ЦПП «Центр XXI век» занимается обучением и консультированием представителей малого и среднего бизнеса.

«Центр XXI век» тесно сотрудничает с коллегами из Польши и организует выездные семинары для бухгалтеров и директоров в Белостоке, а также консультирует потенциальных экспортеров о возможностях участия в Международных Познаньских ярмарках и организует их посещение.

С 1991 г. «Центр XXI век» был соорганизатором первых негосударственных выставок в Беларуси – «Мінскі кірмаш», «Восток-Запад-Север-Юг», ряда специализированных выставок, представлял до 1998 г. интересы «Messe Berlin» в Беларуси. Теперь в центре организовано информирование и консультирование субъектов хозяйствования, желающих принять участие в выставках. Впрочем, это уже программа для «выпускников», а новичков учат азам: ведение деловой переписки, составление коммерческих предложений, организация переговоров и презентаций, участие в контактно-кооперационных биржах, особенности работы с зарубежными партнерами.

Совместно с Республиканской конфедерацией предпринимательства и ОО МССПиР «Центр XXI век» участвует в организации выездов деловых делегаций на зарубежные форумы, семинары в Армении, Грузии, Литве, Латвии, Польше, ФРГ и др. В апреле 2017 г. центр выступил соорганизатором выезда делегации белорусских предприятий в США – для участия в Белорусско-Американском форуме малого бизнеса, который был проведен впервые в истории двусторонних отношений между странами. К слову, ближайший экономический форум в г. Крынице (Польша) пройдет с 4 по 6 сентября.

С 2006 г. «Центр XXI век» принимает участие в подготовке Национальных платформ бизнеса Беларуси. В 2016-2018 гг. является одним из соорганизаторов Недель Белорусского предпринимательства.

Среди мероприятий, приуроченных к 30-летию ОДО «Центр XXI век», можно отметить заседание «круглого стола» на тему: «Роль инфраструктуры поддержки предпринимательства в развитии деловой инициативы, малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь», которое состоялось в конференц-зале Республиканской конфедерации предпринимательства. Звучали не только поздравления в адрес юбиляра, но и обсуждались насущные вопросы делового сообщества.