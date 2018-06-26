НОВОСТИ КОМПАНИЙ: 15 – 22 ИЮНЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

На витебском ОАО «Витязь» готовятся к запуску серийного производства зарядных станций для электромобилей. Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 гг. На реализацию проектов программы будет дополнительно направлено более BYN50 млн.

Сколько стоит цементный завод. Государство готово продать ОАО «Красносельскстройматериалы» за $200 млн. Потенциальный покупатель – ирландский концерн CRH пока не принял окончательного решения о сделке.

В Гатово строят «Белгипс». Новый завод по выпуску гипсовых изделий и строительных смесей строится под Минском. Производство первой продукции планируют наладить уже в октябре текущего года. В проект вложено около €70 млн российских и немецких инвестиций.

«Коммунарка» выходит на рынок Китая. Минские кондитеры готовятся начать поставки своей продукции на рынок Китая. Сейчас фабрика экспортирует сладости в 19 стран мира – это все страны бывшего СССР, Прибалтика, Германия, Венгрия, США, Канада, Израиль. Для китайского рынка разработана специальная линейка конфет.

«Беларусбанк» получит гарантии. «Беларусбанку» будет предоставлена гарантия правительства в погашении основной суммы долга по кредиту, выдаваемому ОАО «Лидахлебопродукт». Кредитные средства предназначены для расчетов за продукцию растениеводства урожая текущего года, поставляемую для госнужд, в том числе для ее предварительной оплаты по договорам поставки, и пр.

Компания «Бобруйский бровар» перезапускает два сорта бренда «Речицкое» – «Рэчыцкае Светлае» и «Рэчыцкае Залацiстае». За основу производства пива компания взяла первый рецепт «Речицкого» 1989 года. Сегодня сорт «заговорил» на белорусском языке и получил новый дизайн бутылки и этикетки.

«Беларуськалий» получит кредит. ПАО «Совкомбанк» предоставит невозобновляемую кредитную линию ОАО «Беларуськалий» на €100 млн на 4 года. Кредит пойдет на финансирование текущей деятельности «Беларуськалия», включая приобретение основных средств и строительно-монтажные работы.

МАЗы с кондиционерами и интернетом. На минском автомобильном заводе приступили к производству партии автобусов с кондиционерами, системами видеонаблюдения и Wi-Fi. К весне 2019 г. завод произведет и поставит в белорусскую столицу 375 новых автобусов различных модификаций. Автобусы будут оснащены двигателями Mercedes-Benz экологического класса Евро-5.

Источники: телеканал СТВ, naviny.by, БЕЛТА, агентство «Минск-Новости»