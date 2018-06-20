Выставка «Загородный дом»: строим в разгар сезона!

21-23 июня в Футбольном манеже по адресу г. Минск, пр. Победителей 20/2 пройдет выставка «Загородный дом»! Теперь строить, делать ремонт и заниматься приведением в порядок приусадебного участка станет проще.
Предложения и новинки от десятков строительных компаний будут собраны под одной крышей в разгар сезона. Сайт выставки - www.belarusdom.by.
Для посетителей пройдет бесплатная полезная программа по вопросам строительства, архитектуры и дизайна.
Что представят компании?
На выставке можно будет найти строительные товары и услуги на любой вкус и бюджет.
Для тех, кто в поисках или в процессе выбора дома: «ЛВЕ-дом», «СК-Вуд», «100-Кубов», «Терем Запад», «ДамДом», «Каркасные строительные технологии», «Завод газетной бумаги», «МонолитКомплект-Инвест», «Брусмонтаж», «ОлЕМДрев», «Аист» и другие. Фахверковые дома по немецкой технологии представит компания «Энкинс».
«Огнеспас» познакомит с огнебиозащитными, антисептическими и декоративными составами как по дереву, так и по ткани, а также противопожарным оборудованием.
Компания «Ритерна» предложит современные надежные откатные ворота.
«Дверные технологии» - различные виды дверей.
Фасадный декор из пенополистирола с покрытием представит компания «Азбука фасада». А эксклюзивные заборы и декоративные изделия из прессованного бетона -www.tutzabor.by «Мастерская идеальных заборов». Также на выставке можно будет найти фиброцементный сайдинг «Кедрал» и многое другое.
В ассортименте: кованая и деревянная мебель, литье, окна, искусственный камень, краски, сантехника, лепной декор, жидкие обои.
Программа выставки «Загородный дом»
21 июня (Четверг) и 22 июня (Пятница)
11.00 - 13.00
Узнайте все, что вы хотели, по проектированию, строительству и дизайну прямо на выставке. Консультации экспертов.
13.00
Малоуходные композиции в дизайне сада. Анна Вязова, ландшафтный дизайнер. Компания «Красный клен».
22 июня (Пятница)
11.00 - 13.00
Консультации экспертов по проектированию, строительству и дизайну прямо на выставке.
13.00
Все, что вы хотели знать о камерах видеонаблюдения.
Семинар от компании «Современная безопасность» и презентация линейки камер.
- Домашние и уличные камеры EZVIZ (Эзвиз).
- Система «Умный дом», управляемая через облачный сервис.
23 июня (Суббота)
О чем молчат продающие компании? Как построить дом своей мечты?
Марафон 20-минутных тем. Выступления на темы строительства, проектирования, дизайна.
10.30 - 12.30
Подготовка инвестиций. Выбор технологий строительства и участка.
- Выбор проекта. Какой проект дома подойдет именно вам?
- Технологии строительства домов в Беларуси. Мнения профессионалов.
- Можно ли “самому построить качественный дом”?
- Выбираем участок: площадь, сложный рельеф, ограничения.
- Как организовать процесс строительных работ грамотно?
14.00 - 16.00
Стандарты комфорта в загородном доме.
- Энергоэффективность дома: особенности применения этого термина в проектировании и строительстве в Беларуси.
- Что такое комфортнонасыщенный дом?
- Строительство бассейна или декоративного водоёма. Примеры из практики.
- Планировка загородного дома под ключ.
- Схема освещения участка и подсветка фасада. Простые советы по делу.
- Меблировка дома и создание «своего» пространства.
16.30 - 18.00
Теория и практика в загородном строительстве. Полезные советы.
- Солнечный компромис: террасы и беседки.
- Виды материалов и принципы их применения в интерьере.
- Как отгородится от соседей: варианты живых изгородей, заборов, высота ограждений.
- Построить дом своей мечты и не свернуть с дороги.
- Вопросы-ответ спикерам.
Спикеры:
- Константин Кононюк – архитектор, инженер, руководитель архитектурной студии “ARCHIMEDES”. Эксперт в области малоэтажной и частной архитектуры.
- Денис Дударев – директор компании «Титул Строй Групп».
- Максим Ярмантович – руководитель студии интерьера «Royal House».
В течение дня:
Бесплатные консультации экспертов и представителей компаний-участников выставки «Загородный дом».
Время работы «Загородного дома»:
21 июня (Четверг) – 10.00 – 20.00
22 июня (Пятница) – 10.00 – 20.00
23 июня (Суббота) – 10.00 – 18.00
Организатор выставки – компания «ЭкспоСистемс».
Контакты:
+375 17 237 20 50
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Если вы не попадаете на выставку «Загородный дом», то запланируйте посещение осенней строительной выставки «Белорусский дом. АкваТермЭкспо», которая пройдет в Минске 27-29 сентября 2018 года! Подробности на www.belarusdom.by