Выставка «Загородный дом»: строим в разгар сезона!

21-23 июня в Футбольном манеже по адресу г. Минск, пр. Победителей 20/2 пройдет выставка «Загородный дом»! Теперь строить, делать ремонт и заниматься приведением в порядок приусадебного участка станет проще.

Предложения и новинки от десятков строительных компаний будут собраны под одной крышей в разгар сезона. Сайт выставки - www.belarusdom.by.

Для посетителей пройдет бесплатная полезная программа по вопросам строительства, архитектуры и дизайна.

Что представят компании?



На выставке можно будет найти строительные товары и услуги на любой вкус и бюджет.

Для тех, кто в поисках или в процессе выбора дома: «ЛВЕ-дом», «СК-Вуд», «100-Кубов», «Терем Запад», «ДамДом», «Каркасные строительные технологии», «Завод газетной бумаги», «МонолитКомплект-Инвест», «Брусмонтаж», «ОлЕМДрев», «Аист» и другие. Фахверковые дома по немецкой технологии представит компания «Энкинс».

«Огнеспас» познакомит с огнебиозащитными, антисептическими и декоративными составами как по дереву, так и по ткани, а также противопожарным оборудованием.

Компания «Ритерна» предложит современные надежные откатные ворота.

«Дверные технологии» - различные виды дверей.

Фасадный декор из пенополистирола с покрытием представит компания «Азбука фасада». А эксклюзивные заборы и декоративные изделия из прессованного бетона -www.tutzabor.by «Мастерская идеальных заборов». Также на выставке можно будет найти фиброцементный сайдинг «Кедрал» и многое другое.

В ассортименте: кованая и деревянная мебель, литье, окна, искусственный камень, краски, сантехника, лепной декор, жидкие обои.

Программа выставки «Загородный дом»

21 июня (Четверг) и 22 июня (Пятница)



11.00 - 13.00

Узнайте все, что вы хотели, по проектированию, строительству и дизайну прямо на выставке. Консультации экспертов.

13.00

Малоуходные композиции в дизайне сада. Анна Вязова, ландшафтный дизайнер. Компания «Красный клен».

22 июня (Пятница)



11.00 - 13.00

Консультации экспертов по проектированию, строительству и дизайну прямо на выставке.

13.00

Все, что вы хотели знать о камерах видеонаблюдения.

Семинар от компании «Современная безопасность» и презентация линейки камер.

- Домашние и уличные камеры EZVIZ (Эзвиз).

- Система «Умный дом», управляемая через облачный сервис.

23 июня (Суббота)



О чем молчат продающие компании? Как построить дом своей мечты?

Марафон 20-минутных тем. Выступления на темы строительства, проектирования, дизайна.



10.30 - 12.30

Подготовка инвестиций. Выбор технологий строительства и участка.





Выбор проекта. Какой проект дома подойдет именно вам?

Технологии строительства домов в Беларуси. Мнения профессионалов.

Можно ли “самому построить качественный дом”?

Выбираем участок: площадь, сложный рельеф, ограничения.

Как организовать процесс строительных работ грамотно?

14.00 - 16.00

Стандарты комфорта в загородном доме.

Энергоэффективность дома: особенности применения этого термина в проектировании и строительстве в Беларуси.

Что такое комфортнонасыщенный дом?

Строительство бассейна или декоративного водоёма. Примеры из практики.

Планировка загородного дома под ключ.

Схема освещения участка и подсветка фасада. Простые советы по делу.

Меблировка дома и создание «своего» пространства.

16.30 - 18.00

Теория и практика в загородном строительстве. Полезные советы.

- Солнечный компромис: террасы и беседки.

- Виды материалов и принципы их применения в интерьере.

- Как отгородится от соседей: варианты живых изгородей, заборов, высота ограждений.

- Построить дом своей мечты и не свернуть с дороги.

- Вопросы-ответ спикерам.

Спикеры:

- Константин Кононюк – архитектор, инженер, руководитель архитектурной студии “ARCHIMEDES”. Эксперт в области малоэтажной и частной архитектуры.

- Денис Дударев – директор компании «Титул Строй Групп».

- Максим Ярмантович – руководитель студии интерьера «Royal House».



В течение дня:

Бесплатные консультации экспертов и представителей компаний-участников выставки «Загородный дом».

Время работы «Загородного дома»:

21 июня (Четверг) – 10.00 – 20.00

22 июня (Пятница) – 10.00 – 20.00

23 июня (Суббота) – 10.00 – 18.00

Организатор выставки – компания «ЭкспоСистемс».

Контакты:

+375 17 237 20 50

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Если вы не попадаете на выставку «Загородный дом», то запланируйте посещение осенней строительной выставки «Белорусский дом. АкваТермЭкспо», которая пройдет в Минске 27-29 сентября 2018 года! Подробности на www.belarusdom.by