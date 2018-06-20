НОВОСТИ КОМПАНИЙ: 8 – 15 ИЮНЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

Развитие региональных аэропортов. Концепция развития региональных аэропортов разработана в Беларуси. В соответствии с этим документом все аэропорты должны соответствовать международному статусу. В Бресте заканчивается работа по продлению взлетно-посадочной полосы, что даст больше возможностей для приема воздушных судов. Гомель как резервный аэропорт будем развиваться в связке с Национальным аэропортом Минск.

«Сваяк» получил две Золотые Звезды. В Брюсселе белорусскому бренду «Сваяк» вручены две Золотые Звезды «За превосходный вкус». Эта премия – международное признание пищевых продуктов и напитков, основанное на независимом мнении ведущих шеф-поваров и сомелье. Золотые Звезды «За превосходный вкус» – это система оценок вкуса и качества напитков и продуктов, построенная на принципах присуждения мишленовских звезд лучшим ресторанам. Две Золотые Звезды выводят бренд в узкий круг лучших в мире.

МАЗы поедут во Львов. До конца года на Минском автомобильном заводе планируют собрать и поставить 100 городских автобусов Львовскому коммунальному автотранспортному предприятию. Техника закупается по схеме финансового лизинга с участием местного «Укргазбанка».

Кто задолжал налоговой. По данным ИМНС по г. Минску, 1650 компаний не выполнили свои обязательства перед бюджетом. Среди них два предприятия крупного холдинга Fenox Automotive – «Брэйк хайдроликс» и «Витаравтомотив». Также в список должников попали другие известные компании: «ЛадаГарант», «8 канал», «Лада ОМС-Инжениринг» и «ЛадаХотелс», «Ново-ВР», «Тамбаз», «Лект», «Акватрайпл», фармацевтические фабрики «Ферейн» и «Дживафарм». В этом списке фигурируют и коммунальные предприятия: «Механизированная уборка города» и «Минские городские общежития».

БелАЗ обсуждает с Узбекистаном новый контракт на поставку карьерной техники. Планируется, что в 2020-23 гг. в эту страну может быть продано порядка 200 машин. Сейчас у жодинского завода уже есть контракт с узбекскими потребителями. В 2017-18 г. он должен поставить им 260 машин, из которых 164 уже экспортировано.

Белорусский народный банк удостоен награды в номинации «Лучший партнер для малых и средних предприятий в Европе и Центральной Азии» в рамках Глобальной программы торгового финансирования (GTFP) по результатам 2017 г.

«Полоцктранснефть» выиграла суд в Латвии. Давняя тяжба «Полоцктранснефть Дружба» и латвийско-российской компании ЛатРосТранс завершена. Претензии со стороны наших нефтяников возникли, когда иностранные партнеры решили слить нефть из нефтепровода, несмотря на имеющиеся документы о принадлежности ее белорусской компании. Теперь Латвийский суд постановил взыскать в пользу «Полоцктранснефть» без малого 67 млн евро.

Источники: telegraf.by, ej.by, belmarket.by, БЕЛТА, телеканал СТВ, газета «СБ Беларусь сегодня»