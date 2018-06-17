Элитный ассортимент от «Беллегпрома»

О достижениях и проблемах отечественной легкой промышленности рассказал председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик во время встречи с журналистами в Национальном пресс-центре.

Об убытках и прибыли. Более 40 предприятий концерна работают с убытками, в то же время по итогам первого квартала предприятия концерна получили прибыль на 7% больше, чем за аналогичный период 2017 г. Касаясь убыточных предприятий, Н. Ефимчик подчеркнул, что для каждого из них рассматриваются индивидуальные варианты выхода из кризиса.

В частности, глава концерна отметил, что ряд предприятий весьма успешно работает после проведения модернизации. Поскольку рентабельность реализации составила 15,4%, а рентабельность продаж – 13,4%, то можно говорить о положительном эффекте инвестиций, вложенных в переоснащение предприятий.

Белорусский лен – перспективная тема. В свое время немало критических высказываний получили белорусские джинсы. Между тем эта одежда экспортируется в Литву и Украину. «Еще не вышли на большие объемы, но не надо рассчитывать, что весь мир переоденется в лен. Лен в текстиле занимает около 2%. Но перспективы есть, хотя это элитный ассортимент. Для гурманов, которые ведут здоровый образ жизни, все натуральное – это приоритет. Лен – очень перспективная тема. И не просто чистый лен, а котонин – лен плюс хлопок, который мы делаем», – подчеркнул Н. Ефимчик. И добавил, что «в Европе этот ассортимент востребован, и мы его туда продаем».

К слову, цена на отечественные льняные джинсы заметно снизилась и теперь составляет порядка 40 руб.

Глава концерна доволен объемами продаж по таким позициям как мужские сорочки и весь женский ассортимент. В этой связи планируется увеличивать мощности Оршанского льнокомбината по пошиву готовых изделий с 25% в объеме производства до 50%, а в дальнейшем перейти на 100% продажу готовых изделий.

Возрождение «Сукна». По словам Н. Ефимчика, готовится решение о возрождении ОАО «Сукно». При этом на предприятии планируется выпускать абсолютно новый вид тканей – суконно-трикотажные полотна грубой вязки, которые будут идти на пошив верхней одежды: пальто, кардиганов.

«Белвест» станет холдингом. На базе СООО «Белвест» и Минского производственного кожевенного объединения планируется создать обувной холдинг. Есть несколько вариантов сотрудничества между предприятиями, среди них глава «Беллегпрома» наиболее приемлемым считает объединение в виде доверительного управления акциями или холдиноговой структуры с МПКО.

Н. Ефимчик привел пример успешного создания обувного холдинга на базе «Марко»: «Предприятие, присоединив когда-то практически погибающее «Белкельме», создало фирму «Вердимар», и теперь она готова выпускать спортивную обувь для юных лыжников. "Марко" работает с полной загрузкой. Это яркий пример того, что глубокая кооперация дает хорошие результаты».

Экспорт растет. По итогам первого квартала 2018 г. экспорт продукции предприятий концерна «Беллегпром» вырос на 10% к аналогичному периоду прошлого года. «Во Францию экспорт вырос в 3,6 раза, Бельгию – в 4,5 раза, Германию – на 34,5%, в Индию – в 2,2 раза. Даже на рынке Индии – мирового лидера в текстиле – продукция Оршанского льнокомбината имеет спрос», – подчеркнул Н. Ефимчик. Положительное сальдо по концерну обеспечено именно странами дальнего зарубежья, в то время как объемы поставок в Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан снизились. Руководитель концерна выразил уверенность, что хорошую динамику экспорта удастся сохранить.