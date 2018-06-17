"MADE IN BELARUS" В АЛМАТЫ - МАСШТАБНАЯ ВЫСТАВКА БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

С 10 по 13 октября в Алматы будет проходить выставка белорусских производителей "Made in Belarus" - масштабное мероприятие, призванное представить казахстанскому бизнесу потенциал белорусской экономики.

Выставка организуется Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке Посольства Республики Беларусь в Республике Казахстан. Выставочным оператором выступает предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

В выставочном комплексе "Атакент-Экспо" ведущие белорусские компании продемонстрируют свои товары и услуги в сферах машиностроения и транспорта, химии и нефтехимии, деревообработки, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и товаров народного потребления, медицины и фармацевтики, информационных технологий, образования, спорта и туризма.

Выставка белорусских производителей "Made in Belarus" станет удобной площадкой для проведения деловых встреч и переговоров в формате B2B. Для оформления выставочной экспозиции используется индивидуальное художественное оформление с элементами национальной символики. Широкая рекламно-информационная кампания мероприятия в Казахстане привлечет к посещению выставки значительное число представителей казахстанских бизнес-кругов.

Казахстан входит в тройку экономических партнеров Беларуси среди стран СНГ после России и Украины. В 2017 году товарооборот между Беларусью и Казахстаном увеличился более чем на 60% (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) и превысил $500 млн. Сальдо положительное - экспорт товаров из Беларуси составил более $480 млн. Белорусские тракторы, мебель, керамическая плитка, молочные продукты, лекарства хорошо известны и востребованы в этой стране. Взамен Казахстан поставляет нефтепродукты, каменный уголь, волокна из хлопка.

Локомотивом торговли выступает машиностроение. В Казахстане создана целая сеть сборочных производств. В городе Кокшетау совместно выпускают оборудование для сельхозтехники, в Алматы организована сборка грузовиков "МАЗ", в специальной экономической зоне "Астана – новый город" собирают коммунальные машины.

Рынки двух стран объединяют единые правила Евразийского экономического союза: таможенные стандарты унифицированы, нет торговых барьеров.

По вопросам участия в выставке просим обращаться в унитарное предприятие "Белинтерэкспо":

Машиностроение, приборостроение, деревообработка, легкая промышленность, наука и образование: Кристина Фурс +37544 509-12-11, +375 17 334-82-03, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Машиностроение, приборостроение, химия и нефтехимия, товары народного потребления: Карина Царук +37544 509-12-13, +37517 290-72-57, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Машиностроение, приборостроение, транспорт, строительство, энергетика, фармацевтика, спорт и туризм: Екатерина Валуева +37544 509-12-05, +37517 290-72-57, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Продукты питания, упаковка: Дарья Лохман +37529 150-32-26, +37517 334-82-05, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Продукты питания, оборудование для пищевой промышленности: Анастасия Ворох +37544 509-12-10, +37517 290-72-57, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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