HR-бренд нужен крупным и малым компаниям

По результатам опроса Исследовательского центра РАБОТА.TUT.BY, который был проведен среди 181 белорусской компании, 55,2% работодателей уделяют внимание своему HR-бренду, еще 20,5% компаний планируют вскоре занятся этим направлением.

Не собираются инвестировать временные и финансовые ресурсы в развитие своей репутации как работодателя 24,3% опрошенных компаний.

Среди компаний численностью до 100 человек , принявших участие в опросе, более половины уделяют внимание вопросам HR-брендинга, и еще четверть (24,7%) – планирует. Похожим образом складывается ситуация и в организациях численностью 100-500 человек. Среди компаний размер которых составляет от 500 до 1000 человек этот показать достигает 75%. Интересно то, что крупные корпорации (более 1000 человек) разделились на два лагеря: те, кто уделяет серьезное внимание своей репутации работодателя и те, кто не видит смысла в развитии данного направления.

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY решил выяснить, отличаются ли цели крупных и малых компаний, занимающихся HR-брендингом.

Оказалось, что более половины крупных предприятий (от 1000 человек) в качестве главных целей выделили в первую очередь продвижение бренда компании на рынке (30,3%) и усиление привлекательности компании для потенциального сотрудника (24,2%). У малых и средних организаций в приоритете оказались те же цели. В тройку наиболее значимых целей вне зависимости от размера компании вошло желание усилить чувство гордости сотрудников и повысить их лояльность к работодателю.

Ожидаемо, что явным отличием малых компаний от крупных является отсутствие потребности быстро закрывать массовые позиции.

Крупные компании (от 1000 человек) в отличие от малых и средних предприятий подходят к вопросу HR-брендинга более осознанно, вкладывают больше ресурсов в это направление, чаще чем другие рассказывают о карьерных возможностях (создают специальные разделы на собственных сайтах, разрабатывают брендированные вакансии и презентационные странички на работных сайтах).

Есть организации, которые даже открывают специализированные отделы по развитию HR-брендинга. как это, например, реализовано в компании Wargaming.

«Wargaming – один из лидеров игровой индустрии на рынке free-to-play MMO. За 20 лет мы выпустили более 15 игр для абсолютно разных платформ. Сегодня Wargaming – это глобальная компания с 20+ офисами по всему миру, число сотрудников которых превышает 4500. В связи с широким фронтом бизнес-задач направление Employer Branding выделено в отдельную функцию в рамках HR. В настоящее время глобальными задачами по продвижению бренда работодателя занимаются 10 человек. Члены команды Employer Branding обладают разнообразными компетенциями, позволяющими оказывать бизнесу экспертный сервис по таким направлениям, как онлайн-продвижение бренда работодателя, event-менеджмент, работа с профессиональными сообществами по ключевым для компании направлениям (GameDev, IT, UX, Art и тд), рекрутмент маркетинг (продвижение вакансий), а также сопровождение полного цикла HR-процессов от онбординга до exit interview и поддержания связей с бывшими сотрудниками компании», - делится опытом Ольга Лаврентьева, Employer Brand Manager в компании Wargaming.

«В JTI HR-брендинг непосредственно входит в обязанности 2 сотрудников, но на самом деле любой проект управления по работе с персоналом в нашей компании, так или иначе связан с реализацией долгосрочной стратегии в этом направлении», - рассказывает Наталья Волчецкая, HR-директор компании JTI.

Есть компании, которые не готовы инвестировать столько человеческих ресурсов в область HR-брендинга. В таком случаем эти функции распределяются среди сотрудников других департаментов.

«Специально обученного человека на данной должности нет. HR-бренд компании строится несколькими специалистами из разных сфер: HR-менеджер, маркетолог и специалист по кадрам. Совместная работа этих специалистов и приводит к должному формированию HR-бренда в сознании как штатного, так и потенциального сотрудника», - комментирует Марк Басманов, специалист по маркетингу и рекламе такси «Пятница».

Пообщавшись с экспертами, мы выяснили какие встречаются распространенные ошибки при построении HR-бренда и как их можно избежать, а также какие результаты приносит работа над развитием HR-бренда.

«Главное четко ставить цели и задачи и рассматривать варианты их достижения собственными силами. Устройте «мозговой штурм» среди сотрудников, и вы обязательно найдете подходящее решение. Немаловажно со стороны руководства создавать комфортную обстановку в коллективе и постоянно воодушевлять и мотивировать персонал (в большинстве случаев достаточно правильно подобранных слов).

Зачастую в компаниях делается упор на создание общего имиджа компании в сфере товаров, услуг, а формированию

имиджа для потенциальных и действующих сотрудников уделяется недостаточное внимание.

Встречаются ситуации, когда позиционирование HR-бренда на рынке не соответствует реальному положению дел в компании.

Некоторые организации забывают о том, что HR-брендинг бывает не только внешним, но и внутренним, и том, что необходимо постоянно проводить работу по выявлению и анализу проблемных зон внутри компании.

Для формирования положительного образа работодателя на рынке постарайтесь задействовать доступные для вашей компании инструменты, такие как: специализированные площадки по трудоустройству (например, rabota.tut.by); социальные сети; рекламу для привлечения сотрудников; площадки и форумы с отзывами о компаниях. И самое главное создавайте благоприятную рабочую атмосферу в коллективе, чтобы сотрудник не только ценил свое рабочее место, но и с гордостью рассказывал о своем месте работы, - советует Марк Басманов, специалист по маркетингу и рекламе такси «Пятница».

«Не стоит распылять свои усилия и пытаться охватит необъятное. Пусть лучше у компании будет один корпоративный блог на самом посещаемом вашей целевой аудиторией ресурсе, чем 10 полузабытых аккаунтов в самых модных соцсетях, которые бросили, потому что не хватило сил на администрирование. И не стоит забывать, что Employer Brand вашей компании в любом случае существует, независимо от того, занимаетесь вы им или нет. Ваши главные амбассадоры бренда – ваши менеджеры и ваши сотрудники. Каждый день давайте им маленькие поводы для гордости за свою компанию, и они будут рады поделиться своими эмоциями с окружающими.

Для небольших компаний, в которых не всегда есть возможность формирования выделенной команды или найма даже одного специалиста, я бы рекомендовала работать точечно над конкретными бизнес-задачами. Необходимо держать фокус и всегда помнить, какую конкретную цель вы пытаетесь достичь в конкретную единицу времени. Ну а доступных инструментов сейчас великое множество. Социальные сети и мессенджеры дают широкое поле для деятельности и большинство опций совершенно бесплатно. Мероприятия могут быть интересными не за счет богатого фуршета, а за счет уникального контента, интересного формата и ламповой домашней атмосферы. User generated content, созданный вашими сотрудниками, может быть не менее привлекательным и виральным, чем дорогостоящее видео, созданное под заказ. Основная задача – выделяться, не быть банальным, искренне и увлекательно рассказывать свою собственную историю», - рекомендует Ольга Лаврентьева, Employer Brand Manager в компании Wargaming.

«Работа над HR-брендом состоит из различных задач, поэтому даже если в вашей компании нет специально выделенных людей для их реализации, вы все равно можете двигаться в этом направлении своими силами либо привлекая специалистов, таких как представители РАБОТА.TUT.BY. В первую очередь нужно разработать долгосрочную стратегию и цели по развитию HR-бренда, а затем продумать тактические приемы для выполнения этих планов. Помните, что любой шаг в этом направлении – это позитивный вклад в конкурентоспособность вашей компании на рынке труда.

В условиях растущей конкуренции кадровый потенциал является одним из ключевых факторов, определяющих успех компании на рынке. При этом требования к работодателям постоянно растут, и чтобы привлекать лучшие кадры необходимо выстраивать сильный позитивный бренд работодателя. Поэтому основная задача HR-брендинга – сделать так, чтобы как можно больше талантливых людей, как из числа текущих сотрудников, так и потенциальных соискателей, хотели у вас работать.

Помимо общепризнанных успехов, которых мы достигли за время осознанного развития JTI как бренда работодателя в глазах соискателей и сотрудников, самым главным нашим достижением считаю тот факт, что 89% наших сотрудников гордятся своим местом работы и с удовольствием рекомендуют его другим.

Среди очевидных результатов, которые приносит работа над HR-брендом, таких как высокий уровень вовлеченности и лояльности персонала, теплый климат в коллективе, привлекательность компании для кандидатов, мы отмечаем множество неизмеримых признаков, которые не могут не приносить моральное удовлетворение от проделанной работы.

Мы не первый год являемся партнерами конкурса «Премии HR-бренд», это сотрудничество позволяет нам расширять инструменты продвижения HR-бренда нашей компании, узнавать о новейших практиках в HR-сообществе и повышать узнаваемость JTI в Беларуси, - рассказывает Наталья Волчецкая, HR-директор компании JTI

Если у вас есть интересные проекты в области управления персоналом, вы хотите усилить HR-бренд компании и усилить статус надежного работодателя, принимайте участие в конкурсе «Премия HR-бренд 2018».

Подробности на сайте hrpremia.by и по тел +375 44 718 76 13.

К конкурсу «Премия HR-бренд 2017 » в качестве номинантов уже присоединились следующие компании: Частное научно-производственное унитарное предприятие Адани (ADANI), ОАО «Туровский молочный комбинат», ООО «СофтТеко» (SoftTeco), ОАО "Гродненский стеклозавод", Туристическая компания "Джимми Трэвел" (Jimmitravel), ООО «Пятница плюс» (Такси «Пятница»), Иностранное унитарное предприятие "Ивейв» (Ewave), ООО «РАЙЗИНГ» (R Group), ООО "ВАСофт" (VironIT ), ЗАО «Белагро Бел», ООО ТДИ Промоивент (TDI Group), ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «Альфа-Банк»

«Премия HR-бренд» — конкурс, имеющий международную географию. Он успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 г. – в Украине; с 2013 г. – в странах Центральной Азии. С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь. Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY

Перевод: Варгейминг, бесплатная игра MMO, брендинг работодателя, менеджер бренда работодателя