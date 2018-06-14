НОВОСТИ КОМПАНИЙ: 1-8 ИЮНЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков. «Центральный» меняет хозяина. Mark Formelle открывает 150-й магазин. ЗАО «Атлант» передаст до конца лета в республиканскую собственность свои акции. ПО «Белоруснефть» пробурило первую скважину на территории Украины.

«Центральный» меняет хозяина. Компания «НП-Сервис» выставила на продажу несколько объектов, в том числе универсам «Центральный», расположенный на главном проспекте Минска. Опубликованная на сайте цена актива – 9 миллионов 833 тысячи 800 долларов без НДС. Среди других выставленных на продажу активов – Дом культуры на улице Матусевича ($7,6 млн без НДС) и торговый центр «Секрет» в Гомеле ($44,3 млн).

Mark Formelle открывает 150-й магазин в Минске на Немиге. Это будет флагманский магазин нового формата, к созданию которого приложила руку команда из белорусских и немецких дизайнеров и архитекторов. Концепт магазина идеально подходит для современного шопинга: два этажа одежды из последних коллекций компании, кофе-бар, творческий уголок для детей.

Белорусско-российское производство лифтов планируется наладить в Москве. Проектом предусматривается поэтапное создание сборочного производства лифтового оборудования ОАО «Могилевлифтмаш» на базе производственных площадей московского АО «Воздухотехника». Планируемая мощность производства – до 10 тыс. лифтов в год.

ЗАО «Атлант» передаст до конца лета в республиканскую собственность свои акции на BYN19,485 млн.

ПО «Белоруснефть» пробурило первую скважину на территории Украины. Построена она для ООО «ДТЭК Нефтегаз» на Семиренковском газоконденсатном месторождении в Полтавской области. Для белорусских нефтяников это первый опыт бурения на украинской территории.

«Альфа-Банк» предоставил представителям бизнеса возможность проверить своих контрагентов, в том числе на наличие судебных дел и долгов. Кобренд «Альфа-Картотека» разработан для корпоративных клиентов «Альфа-Банка» и предусматривает бесплатный доступ на полгода к сервису Kartoteka.by по тарифному плану «Лайт». С его помощью можно искать компании по УНП и получать актуальную информацию об их хозяйственной деятельности.

МАЗ поедет в Казань. Минский автозавод поставил 128 городских автобусов МАЗ 203069 в столицу Татарстана Казань, большая часть которых будет использоваться для перевозки гостей чемпионата мира по футболу, а затем – для городских перевозок. Всего за 10 лет Татарстан приобрел более 600 белорусских автобусов.

Источники: tut.by, БЕЛТА, telegraf.by, газета «СБ Беларусь сегодня»