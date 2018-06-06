Выставка «Загородный дом»: строим в разгар сезона!

21-23 июня в Футбольном манеже по адресу г. Минск, пр. Победителей 20/2 пройдет выставка «Загородный дом»! Теперь строить, делать ремонт и заниматься приведением в порядок приусадебного участка станет проще. Ведь предложения и новинки от десятков строительных компаний будут собраны под одной крышей в самый разгар сезона. Вход свободный!
«Загородный дом» - это широкий ассортимент продукции на любой вкус и бюджет:
- Проектирование и строительство элитных и бюджетных домов, бань, саун, беседок
- Деревянное домостроение: каркасное, фахверковое, ручная рубка, СИП-панели, брус
- Строительные и отделочные материалы: элементы декора, кованые изделия
- Фасад. Кровля. Изоляция
- Противопожарное оборудование. Огнебиозащита. Видеонаблюдение
- Окна. Двери. Ворота. Роллеты
- Отопление. Водоснабжение. Канализация. Кондиционирование. Печи. Камины
- Полы. Потолки
- Инструмент. Строительная химия
- Ландшафтный дизайн. Благоустройство. Пруды и фонтаны
- Потолочные покрытия, полы
Время работы выставки
21 июня (Четверг) – 10.00 – 20.00
22 июня (Пятница) – 10.00 – 20.00
23 июня (Суббота) – 10.00 – 18.00
Программа
Практические мастер-классы на темы садово-паркового и ландшафтного дизайна, консультации экспертов по вопросам проектирования, строительства и благоустройства.
21 июня (Четверг) и 22 июня (Пятница)
11.00 - 13.00
Узнайте все, что вы хотели, по проектированию, строительству и дизайну прямо на выставке. Консультации проведут:
- Константин Кононюк – архитектор, инженер, руководитель архитектурной студии “ARCHIMEDES”. Более 11 лет занимается малоэтажной и частной архитектурой. В проектах добивается баланса конструктивной прочности, красоты и, главное, удобства!
- Денис Дударев – директор компании «Титул Строй Групп». Большой опыт строительных работ, организации процессов строительного производства, работы с большим количеством субподрядчиков.
- Максим Ярмантович – руководитель студии интерьера “Royal House”.
В течение всего дня:
Бесплатные консультации экспертов и представителей компаний-участников выставки «Загородный дом».
23 июня (Суббота)
О чем молчат продающие компании? Как построить дом своей мечты?
Марафон 20-минутных тем. Выступления на темы строительства, проектирования, дизайна.
10.30 - 12.30
Подготовка инвестиций. Выбор технологий строительства и участка.
- Ожидания от строительства дома и реальный результат.
- Выбор проекта. Какой проект дома подойдет именно вам?
- Технологии строительства домов в Беларуси. Мнения профессионалов.
- Планирование благоусройства на придомовой территории и роль архитектора в этом процессе.
- Участок со сложным рельефом: ищем преимущества.
- Хочу все! Как разместиться на 6 сотках?
- Можно ли “самому построить качественный дом”?
14.00 - 16.00
Инженерные системы на участке и в доме.
- Энергоэффективность дома: особенности применения этого термина в проектировании и строительстве в Беларуси.
- Отопление загородного дома.
- Что сделать, чтобы вода в доме стала пригодной для использования.
- Строительство бассейна или декоративного водоёма. Примеры из практики.
- Солнечные панели и геотермальное отопление загородного дома.
- Схема освещения участка и подсветка фасада. Простые советы по делу.
- Где я буду заряжать свою Тесла? О мировых тенденциях в загородном строительстве.
16.30 - 18.30
Теория в загородном строительстве. Советы. Комфортность проживания в доме.
- Солнечный компромис: терасса без духоты и перегрева.
- Детская площадка на даче: выбор места, безопасность, особенности возраста ребенка.
- Строим беседку.
- Как отгородится от соседей: варианты живых изгородей, заборов, высота ограждений.
- Зона для парковки авто на вашем приусадебносм участке.
Спикеры:
- Константин Кононюк – архитектор, инженер, руководитель архитектурной студии “ARCHIMEDES”. Эксперт в области малоэтажной и частной архитектуры.
- Денис Дударев – директор компании «Титул Строй Групп». Большой опыт в строительных работах и организации процессов, а также в работе с большим количеством субподрядчиков.
- Максим Ярмантович – руководитель студии интерьера “Royal House”.
В течение дня:
Бесплатные консультации экспертов и представителей компаний-участников выставки «Загородный дом».
Организатор выставки – ООО «ЭкспоСистемс». Проекты компании: Международные выставки «Белорусский дом», «АкваТермЭкспо», «Деревянное и каркасное домостроение».
Контакты: +375 17 237 20 50 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.