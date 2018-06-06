Выставка «Загородный дом»: строим в разгар сезона!

21-23 июня в Футбольном манеже по адресу г. Минск, пр. Победителей 20/2 пройдет выставка «Загородный дом»! Теперь строить, делать ремонт и заниматься приведением в порядок приусадебного участка станет проще. Ведь предложения и новинки от десятков строительных компаний будут собраны под одной крышей в самый разгар сезона. Вход свободный!



«Загородный дом» - это широкий ассортимент продукции на любой вкус и бюджет:

Проектирование и строительство элитных и бюджетных домов, бань, саун, беседок

Деревянное домостроение: каркасное, фахверковое, ручная рубка, СИП-панели, брус

Строительные и отделочные материалы: элементы декора, кованые изделия

Фасад. Кровля. Изоляция

Противопожарное оборудование. Огнебиозащита. Видеонаблюдение

Окна. Двери. Ворота. Роллеты

Отопление. Водоснабжение. Канализация. Кондиционирование. Печи. Камины

Полы. Потолки

Инструмент. Строительная химия

Ландшафтный дизайн. Благоустройство. Пруды и фонтаны

Потолочные покрытия, полы

Время работы выставки

21 июня (Четверг) – 10.00 – 20.00

22 июня (Пятница) – 10.00 – 20.00

23 июня (Суббота) – 10.00 – 18.00



Программа

Практические мастер-классы на темы садово-паркового и ландшафтного дизайна, консультации экспертов по вопросам проектирования, строительства и благоустройства.



21 июня (Четверг) и 22 июня (Пятница)



11.00 - 13.00



Узнайте все, что вы хотели, по проектированию, строительству и дизайну прямо на выставке. Консультации проведут:

Константин Кононюк – архитектор, инженер, руководитель архитектурной студии “ARCHIMEDES”. Более 11 лет занимается малоэтажной и частной архитектурой. В проектах добивается баланса конструктивной прочности, красоты и, главное, удобства!

– архитектор, инженер, руководитель архитектурной студии “ARCHIMEDES”. Более 11 лет занимается малоэтажной и частной архитектурой. В проектах добивается баланса конструктивной прочности, красоты и, главное, удобства! Денис Дударев – директор компании «Титул Строй Групп». Большой опыт строительных работ, организации процессов строительного производства, работы с большим количеством субподрядчиков.

– директор компании «Титул Строй Групп». Большой опыт строительных работ, организации процессов строительного производства, работы с большим количеством субподрядчиков. Максим Ярмантович – руководитель студии интерьера “Royal House”.

В течение всего дня:

Бесплатные консультации экспертов и представителей компаний-участников выставки «Загородный дом».

23 июня (Суббота)



О чем молчат продающие компании? Как построить дом своей мечты?

Марафон 20-минутных тем. Выступления на темы строительства, проектирования, дизайна.



10.30 - 12.30

Подготовка инвестиций. Выбор технологий строительства и участка.

Ожидания от строительства дома и реальный результат.

Выбор проекта. Какой проект дома подойдет именно вам?

Технологии строительства домов в Беларуси. Мнения профессионалов.

Планирование благоусройства на придомовой территории и роль архитектора в этом процессе.

Участок со сложным рельефом: ищем преимущества.

Хочу все! Как разместиться на 6 сотках?

Можно ли “самому построить качественный дом”?

14.00 - 16.00

Инженерные системы на участке и в доме.

Энергоэффективность дома: особенности применения этого термина в проектировании и строительстве в Беларуси.

Отопление загородного дома.

Что сделать, чтобы вода в доме стала пригодной для использования.

Строительство бассейна или декоративного водоёма. Примеры из практики.

Солнечные панели и геотермальное отопление загородного дома.

Схема освещения участка и подсветка фасада. Простые советы по делу.

Где я буду заряжать свою Тесла? О мировых тенденциях в загородном строительстве.

16.30 - 18.30

Теория в загородном строительстве. Советы. Комфортность проживания в доме.

Солнечный компромис: терасса без духоты и перегрева.

Детская площадка на даче: выбор места, безопасность, особенности возраста ребенка.

Строим беседку.

Как отгородится от соседей: варианты живых изгородей, заборов, высота ограждений.

Зона для парковки авто на вашем приусадебносм участке.

Спикеры:

Константин Кононюк – архитектор, инженер, руководитель архитектурной студии “ARCHIMEDES”. Эксперт в области малоэтажной и частной архитектуры.

Денис Дударев – директор компании «Титул Строй Групп». Большой опыт в строительных работах и организации процессов, а также в работе с большим количеством субподрядчиков.

Максим Ярмантович – руководитель студии интерьера “Royal House”.

В течение дня:

Бесплатные консультации экспертов и представителей компаний-участников выставки «Загородный дом».

Организатор выставки – ООО «ЭкспоСистемс». Проекты компании: Международные выставки «Белорусский дом», «АкваТермЭкспо», «Деревянное и каркасное домостроение».



Контакты: +375 17 237 20 50 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.