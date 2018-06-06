Выставка «Загородный дом»: строим в разгар сезона!

Подробности

21-23 июня в Футбольном манеже по адресу г. Минск, пр. Победителей 20/2 пройдет выставка «Загородный дом»! Теперь строить, делать ремонт и заниматься приведением в порядок приусадебного участка станет проще. Ведь предложения и новинки от десятков строительных компаний будут собраны под одной крышей в самый разгар сезона. Вход свободный!

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«Загородный дом» - это широкий ассортимент продукции на любой вкус и бюджет: 

  • Проектирование и строительство элитных и бюджетных домов, бань, саун, беседок
  • Деревянное домостроение: каркасное, фахверковое, ручная рубка, СИП-панели, брус
  • Строительные и отделочные материалы: элементы декора, кованые изделия
  • Фасад. Кровля. Изоляция
  • Противопожарное оборудование. Огнебиозащита. Видеонаблюдение
  • Окна. Двери. Ворота. Роллеты
  • Отопление. Водоснабжение. Канализация. Кондиционирование. Печи. Камины
  • Полы. Потолки
  • Инструмент. Строительная химия
  • Ландшафтный дизайн. Благоустройство. Пруды и фонтаны
  • Потолочные покрытия, полы

Время работы выставки

21 июня (Четверг) – 10.00 – 20.00
22 июня (Пятница) – 10.00 – 20.00
23 июня (Суббота) – 10.00 – 18.00

Программа
Практические мастер-классы на темы садово-паркового и ландшафтного дизайна, консультации экспертов по вопросам проектирования, строительства и благоустройства.

21 июня (Четверг) и 22 июня (Пятница)

11.00 - 13.00

Узнайте все, что вы хотели, по проектированию, строительству и дизайну прямо на выставке. Консультации проведут:

  • Константин Кононюк – архитектор, инженер, руководитель архитектурной студии “ARCHIMEDES”. Более 11 лет занимается малоэтажной и частной архитектурой. В проектах добивается баланса конструктивной прочности, красоты и, главное, удобства!
  • Денис Дударев – директор компании «Титул Строй Групп». Большой опыт строительных работ, организации процессов строительного производства, работы с большим количеством субподрядчиков. 
  • Максим Ярмантович – руководитель студии интерьера “Royal House”.

В течение всего дня:
Бесплатные консультации экспертов и представителей компаний-участников выставки «Загородный дом».

23 июня (Суббота)

О чем молчат продающие компании? Как построить дом своей мечты?
Марафон 20-минутных тем. Выступления на темы строительства, проектирования, дизайна. 

10.30 - 12.30

Подготовка инвестиций. Выбор технологий строительства и участка.

  • Ожидания от строительства дома и реальный результат.
  • Выбор проекта. Какой проект дома подойдет именно вам?
  • Технологии строительства домов в Беларуси. Мнения профессионалов.
  • Планирование благоусройства на придомовой территории и роль архитектора в этом процессе.
  • Участок со сложным рельефом: ищем преимущества.
  • Хочу все! Как разместиться на 6 сотках?
  • Можно ли “самому построить качественный дом”?

14.00 - 16.00 

Инженерные системы на участке и в доме.

  • Энергоэффективность дома: особенности применения этого термина в проектировании и строительстве в Беларуси.
  • Отопление загородного дома.
  • Что сделать, чтобы вода в доме стала пригодной для использования.
  • Строительство бассейна или декоративного водоёма. Примеры из практики.
  • Солнечные панели и геотермальное отопление загородного дома.
  • Схема освещения участка и подсветка фасада. Простые советы по делу.
  • Где я буду заряжать свою Тесла? О мировых тенденциях в загородном строительстве.

16.30 - 18.30 

Теория в загородном строительстве. Советы. Комфортность проживания в доме.

  • Солнечный компромис: терасса без духоты и перегрева.
  • Детская площадка на даче: выбор места, безопасность, особенности возраста ребенка.
  • Строим беседку.
  • Как отгородится от соседей: варианты живых изгородей, заборов, высота ограждений.
  • Зона для парковки авто на вашем приусадебносм участке.

Спикеры:

  • Константин Кононюк – архитектор, инженер, руководитель архитектурной студии “ARCHIMEDES”. Эксперт в области малоэтажной и частной архитектуры.
  • Денис Дударев – директор компании «Титул Строй Групп». Большой опыт в строительных работах и организации процессов, а также в работе с большим количеством субподрядчиков. 
  • Максим Ярмантович – руководитель студии интерьера “Royal House”.

В течение дня:

Бесплатные консультации экспертов и представителей компаний-участников выставки «Загородный дом».

Организатор выставки – ООО «ЭкспоСистемс». Проекты компании: Международные выставки «Белорусский дом», «АкваТермЭкспо», «Деревянное и каркасное домостроение».

Контакты: +375 17 237 20 50     Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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