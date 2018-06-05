НОВОСТИ КОМПАНИЙ: 25 МАЯ – 1 ИЮНЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

За деньгами – в инвест-бутик. Национальное агентство инвестиций и приватизации заключило контракты с австрийским инвест-бутиком Mattig Management Partners GesmbH и ООО «КПМГ» – подразделением аудиторской компании KPMG. После комплексной оценки консорциумы займутся поиском и привлечением стратегических инвесторов для ОАО «Крион», ОАО «Лакокраска», ОАО «8 Марта» и ОАО «Лента».

Минский аэропорт – лучший. Национальный аэропорт Минск стал победителем ежегодного конкурса ассоциации гражданской авиации стран-участниц Содружества «Аэропорт». Наш аэропорт стал победителем в номинации «Лучший аэропорт стран-участниц СНГ» по итогам работы за 2017 г. с объемом перевозок более 1 млн пассажиров.

Белорусское мясо отправили в Китай. Первый контейнер с говяжьим мясом, произведенным на Могилевском мясокомбинате и ООО «Велес-Мит», отправлен по железнодорожной ветке Шелкового пути в Китай. В ближайшее время к отправке в Китай готовится сборная партия молочной продукции: сыры, глазированные сырки, пакетированное молоко и творожная паста.

Минское мороженое выходит на новые рынки. Продукцию столичного хладокомбината № 2 планируется поставлять в Армению, Грузию и Израиль. В июле завершится разработка системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000, без которых невозможны поставки в Израиль и Евросоюз. По итогам четырех месяцев 2018 г. около 40 % выпускаемого мороженого направлялось за рубеж.

Руководители центральных банков Литвы и Беларуси обсудили вопросы развития цифровых технологий, повышения кибербезопасности в банковском секторе и обменялись мнениями о ходе реализации твининг-проекта ЕС «Укрепление потенциала Национального банка Республики Беларусь».

ВТБ (Беларусь) лидирует среди коллег. По итогам работы в 2017 г. розничный бизнес банка ВТБ (Беларусь) признан лучшим среди дочерних банков Группы ВТБ в странах СНГ и Грузии. Сравнительная оценка результатов деятельности розничного бизнеса банков Группы в странах СНГ и Грузии проводилась по 10 параметрам. В пяти номинациях ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) занял первое место, в двух – второе.

Источники: БелаПАН, газета «СБ Беларусь сегодня», телеканал СТВ, БЕЛТА, telegraf.by