Уголовная ответственность в бизнесе: как избежать проблем?

31 мая в Минске состоялся семинар «БИЗНЕС БЕЗ ОПАСНОСТИ: что нужно знать об уголовной ответственности при осуществлении хозяйственной деятельности».

Он был организован редакцией журнала «Директор» при содействии Следственного комитета Республики Беларусь, адвокатских бюро «Анна Славина и партнеры» и «Сфера права», Минской областной специализированной юридической консультации №2 и Группы отелей «Виктория».

В семинаре приняли участие руководители и должностные лица предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальные предприниматели и практикующие юристы. Темой обсуждения стали риски совершения коррупционных преступлений при осуществлении экономической деятельности. Участники смогли получить информацию из первых рук - от представителей следственных органов и практикующих адвокатов, специализирующихся на так называемых «экономических делах».

В частности, Дмитрий Павловский, заместитель начальника Управления процессуального контроля за расследованием преступлений в сфере коррупции и экономики Главного управления процессуального контроля СК РБ, в своем выступлении остановился на наиболее распространенных нарушениях законодательства: неуплате налогов и кредиторской задолженности, а также при осуществлении процедуры банкротства. Он рассказал о порядке осуществления следственных действий по таким делам, механизме сбора доказательной базы, мерах пресечения и ответственности за совершение подобных преступлений. Спикер отметил, что руководство Следственного комитета ставит перед своими сотрудниками задачу: максимально тщательно разбираться в материалах, поступивших из органов дознания в части наличия доказательств и необходимости возбуждения уголовных дел в сфере экономической деятельности. Кроме того, представитель СК развеял миф о том, что должностные лица предприятий государственной формы собственности более защищены от уголовного преследования, чем частные компании. «Для нас все формы собственности одинаковы, - подчеркнул он. - И представители госсектора, и «частники» в равной степени отвечают за аналогичные нарушения закона».

Мария Коржевич, адвокат, управляющий партнер АБ «Анна Славина и партнеры», рассказала о рисках должностных лиц предприятий при даче и получении взятки. Это преступление считается тяжким, поэтому практически всегда на этапе расследования фигуранты таких дел находятся под стражей, суды, несмотря на погашение ущерба, также почти всегда дают реальные сроки, сопровождаемые конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Адвокат отметила, что все более распространенными становятся взятки в форме так называемых «откатов» за право заключения договора или первоочередной оплаты за поставленную продукцию, а также поделилась примерами таких дел из судебной практики.

Темой выступления Светланы Билейчик, управляющего партнера АБ «Сфера Права», стали должностные преступления. Несмотря на рост количества таких уголовных дел, должностные лица белорусских предприятий зачастую не представляют себе рисков уголовной ответственности при осуществлении своей профессиональной деятельности. Между тем, такая ответственность может наступить по большому количеству оснований (едва ли не по десятку статей УК!) не только за преступные действия, но даже за бездействие. А ответственность по таким делам, вопреки распространенному заблуждению, несут не только директор и бухгалтер, но и другие должностные, а также приравненные к ним (!) лица. Спикер подробно остановилась на специфике применения различных статей УК в данной области.

Николай Куклис, заведующий Минской областной специализированной юридической консультацией по оказанию правовой помощи субъектам хозяйствования №2, выступил по теме «Уголовная ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности». Сегодня это, к сожалению, одна из самых часто применяемых статей УК в Беларуси по «экономическим делам». Если в 2002 г. за уклонение погашения кредиторской задолженности было возбуждено всего 2 уголовных дела, то в 2016-м - уже 422, что означает рост более чем в 200 раз! Адвокат рассказал, при каких условиях может наступить уголовная ответственность по данному составу преступления, а также какие действия нужно предпринимать, чтобы избежать таких проблем.

Подробный фото- и информационный отчет будет опубликован в ближайшее время на сайте, а также в печатной версии ближайшего номера журнала «Директор».