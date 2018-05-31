26 мая состоялся региональный финал Конкурса предпринимательских идей в Минске

На сегодняшний день региональный финалы уже прошли в Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле и Минске. На этом этапе выбирают самые сильные проекты, которые смогут представить свои идеи на Большом финале 23 июня.

Бизнес-школа ИПМ уже третий год подряд организует Конкурс предпринимательских идей в рамках проекта «Продвижение бизнес образования в регионах для предпринимательского успеха «DRIVES», который реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию USAID и PIXERA Global.



Конкурс помогает начинающим бизнесменам развить успешное дело и реализовать идею. Участники, успешно прошедшие отборочные туры — на этапе презентации проектов «Presentation Pitch», имеют возможность получить обратную связь от экспертов с целью улучшения проектов, найти ментора. Далее на протяжении нескольких месяцев проходят обучение по специально разработанной программе «Предприниматель. От идеи к плану действий», посещают очные мастер-классы по темам (проектный менеджмент, продвижение проекта в социальных сетях, презентация проекта, эффективные переговоры и многое другое).

Региональный финал – это ответственный этап, на котором выбирают лучшие проекты, они представят свой регион на Большом финале 23 июня, так же победители получают Стипендии на обучение в Бизнес-школе ИПМ, ценные призы от партнеров. Отдельной номинацией от СООО «МТС» были награждены лучшие социальные проекты.

В Минске из 13 проектов выбирали лучших. Выбор был непростой, поскольку представленные проекты находятся на разной стадии проработки и реализации. После долгих обсуждений жюри определило три лучших проекта:

1-е место занял проект VR HEALTH;

Это комплекс программно-методических средств реабилитации людей с нарушениями функций равновесия с использованием интерфейса виртуальной реальности.

2-е место — проект «Пенсия. Небо. Самолёт»;

Проект демонстрирует разнообразные возможности бюджетных путешествий для пенсионеров.

3-е место — проект BABYSITTER.BY.

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Интернет-площадка, с помощью которой студенты старших курсов смогут найти подработку в качестве няни, сиделки или присматривать за питомцами, а заказчики получают возможность пригласить проверенного «бебиситтера», опираясь на рейтинг и отзывы предыдущих родителей/заказчиков.

Победителем в специальной номинации «Лучший социальный проект» стал проект «Добрае печыва», получив путёвку на Большой финал конкурса.

Авторы предлагают обучение/трудоустройство людей с ментальной инвалидностью (умственными и психическими отклонениями) — производство печенья/крекеров под наблюдением профессионального пекаря, соблюдая все технологии и требования.

23 июня на Большом финале Конкурса предпринимательских идей свои идеи представят 16 проектов со всех областей.

Мероприятие открытое и поддержать участников может каждый http://www.ipm.by/info/konkurs/final/