Внимание! Программа семинара - БИЗНЕС БЕЗ ОПАСНОСТИ

Сформирована программа семинара «БИЗНЕС БЕЗ ОПАСНОСТИ: что нужно знать об уголовной ответственности при осуществлении хозяйственной деятельности».

Семинар проводится журналом «Директор» 31 мая 2018 г. в Минске в отеле «Виктория & СПА» (проспект Победителей, 59А) с 9.00. до 13.00. При содействии: адвокатских бюро «Анна Славина и партнеры» и «Сфера права», Минской областной специализированной юридической консультацией по оказанию правовой помощи субъектам хозяйствования №2 и Следственного комитета Республики Беларусь.

В ходе семинара планируется рассмотреть вопросы ответственности за наиболее распространенные преступления при осуществлении экономической деятельности, порядок определения меры пресечения на этапе расследования для фигурантов уголовных дел, анализ судебной практики по «экономическим статьям» УК. Обращаем внимание, что выступления будут основаны на реальных примерах из судебной практики»!

Участие бесплатное! Программа семинара будет выслана всем участникам 30.05.2018 г. на указанный при регистрации адрес электронной почты. На территории паркинга отеля возможна бесплатная парковка автотранспорта. Просим подтвердить участие в семинаре до 25 мая 2018 г.

Справки по тел.: (017) 336-04-28, (029) 630-83-02.

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