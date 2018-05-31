Немцы вошли в долю «Великого камня»

Группа Duisburger Hafen (ФРГ) выкупила доли Мингорисполкома и «Горизонта» в компании по развитию белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». По мнению экспертов, это значимое событие – проект «Великий камень» становится инвестиционно привлекательным.

«За первым иностранным инвестором подтянутся и другие, а немецкие компании очень тщательно изучают все плюсы и минусы инвестирования в потенциальные объекты, – полагает Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»). – Пока что участие немецкого акционера в капитале управляющей компании ограничено примерно 1,00% (выкупленные доли Мингорисполкома и «Горизонта» составляли по 0,42%), поэтому говорить о приходе стратегического инвестора преждевременно. Но это говорит об интересе немецкой логистической компании к конечному продукту «Великого камня» – созданию на базе технологического парка мощнейшего хаба по производству, обработке и перевалке продуктов в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь».

Замыкается «Один пояс» в немецких портах, среди которых крупнейших речной порт Европы – Дуйсбург.

По мнению эксперта, интерес немецких инвесторов свидетельствует о высоком потенциале проекта, что на пользу нашей экономике. Благодаря хабу появятся новые рабочие места, современные технологии и, в конечном счете, увеличатся поступления в бюджет.

Источник: Simple Agency