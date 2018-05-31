Семинар "Особенности получения сертификата кошерности"

Центр делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты 6 июня 2018 г. приглашает принять участие в семинаре ”Особенности получения сертификата кошерности“ (г.Минск, ул.Коммунистическая, 11, конференц-зал БелТПП).

На семинаре будет представлена информация прикладного характера об особенностях и возможностях получения сертификата кошерности, который подтверждает соответствие продукции строгим требованиям кашрута и является обязательным условием для организации поставок на рынок Израиля и других стран, потребители которых предъявляют данные требования в отношении определенных групп товаров.

Участие в семинаре предварительно подтвердили Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь Алон Шогам, главный раввин Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь Мордехай Райхинштейн.

Мероприятие состоится в конференц-зале БелТПП ( ул.Коммунистическая, 11).

Начало семинара в 10.00.

Участие в мероприятии бесплатное (по предварительной записи).

Заявки с указанием названия предприятия (организации), Ф.И.О., должности, контактных данных представителя, просьба направлять в Центр делового образования БелТПП до 1 июня по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Контактное лицо – Каверович Елена Васильевна, тел.:+375 17 290 72 59, +375 29 118 08 70, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

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