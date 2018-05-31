НОВОСТИ КОМПАНИЙ: 18 - 25 МАЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков. «АГАТ» и velcom промониторят грузоперевозки. Попали в санкционный список. «Амкодор-КЭЗ» выпустил новый харвестер. «Приорбанк» получил награду.

«АГАТ» и velcom промониторят грузоперевозки. Предприятие «Агат-системы управления» совместно с оператором velcom планируют запустить в тестовую эксплуатацию систему глобального мониторинга грузовых автомобилей. Запуск системы позволит повысить производительность карьерной техники и снизить эксплуатационные расходы. Система мониторинга может автоматически собирать информацию о местонахождении (с точностью до 10 метров) и скорости грузового автомобиля, а также отслеживать состояние узлов и агрегатов большегрузных машин.

«Белтехэкспорт» поставит в Казахстан ГПМ. На выставке KADEX-2018 белорусы заключили с казахской компанией «Казспецэкспорт» договор на поставку гусеничных пожарных машин ГПМ-72 на базовом шасси танка Т-72. Также стороны подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве и обсудили вопросы реализации неиспользуемого военного имущества.

Попали в санкционный список. Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел санкции в отношении Мозырского спиртоводочного завода и ООО «Мир пива». Причины принятия такого решения не называются.

«Магия» от «Евроопта». Продовольственный ритейлер заявил о выходе с новым брендом сети магазинов по продаже косметики и бытовой химии «Магия» в лице управляющей компании ООО «Розничный стандарт». До конца текущего года планируется открыть около 100 магазинов по всей стране с инвестициями более $3 млн.

«Приорбанк» получил награду. За отличную работу в сфере документарного бизнеса ОАО «Приорбанк» в десятый раз получил награду «Наиболее активный банк-эмитент в Республике Беларусь в 2017 году». Награда ежегодно присуждается в рамках Программы содействия развитию торговли Европейского банка реконструкции и развития.

«Амкодор-КЭЗ» выпустил новый харвестер. Впервые предприятие представило новую разработку – гусеничный харвестер «Амкодор-Sinomach 3255H» на международной специализированной выставке «Лесдревтех-2018», которая проходила в Минском районе.

Источники: БЕЛТА, telegraf.by, naviny.by, priorbank.by