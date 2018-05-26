Внимание! Список спикеров семинара БИЗНЕС БЕЗ ОПАСНОСТИ

Практически сформирован список спикеров семинара «БИЗНЕС БЕЗ ОПАСНОСТИ: что нужно знать об уголовной ответственности при осуществлении хозяйственной деятельности».

Перед участниками выступят:

Николай КУКЛИС, адвокат, заведующий Минской областной специализированной юридической консультацией по оказанию правовой помощи субъектам хозяйствования №2.

ТЕМА ДОКЛАДА: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ



Мария КОРЖЕВИЧ, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Анна Славина и партнеры».

ТЕМА ДОКЛАДА: ВЗЯТКА: РИСКИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ДАЧЕ И ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ



Дмитрий ПАВЛОВСКИЙ, заместитель начальника Управления процессуального контроля за расследованием преступлений в сфере коррупции и экономики Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Республики Беларусь

ТЕМА ДОКЛАДА: СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СК РБ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кроме того, в ходе семинара планируется рассмотреть вопросы ответственности за наиболее распространенные должностные преступления при осуществлении экономической деятельности, порядок определения меры пресечения на этапе расследования для фигурантов уголовных дел, анализ судебной практики по «экономическим статьям» УК. Обращаем внимание, что все выступления будут основаны на реальных примерах из судебной практики»

Семинар проводится журналом «Директор» 31 мая 2018 г. в Минске в отеле «Виктория & СПА» (проспект Победителей, 59А) с 9.00. до 13.00.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено! Уточненная программа семинара будет выслана до 29.05.2018 г. на указанный при регистрации адрес электронной почты. На территории паркинга отеля возможна бесплатная парковка автотранспорта. Просим подтвердить участие в семинаре до 25 мая 2018 г.

Справки по тел.: (017) 336-04-28, (029) 630-83-02. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Зарегистрироваться на семинар