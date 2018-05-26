Зачем и как продвигать свой бизнес?

Компания Bitrix24 и группа компаний «Concept» решили организовать бесплатный Всебелорусский бизнес-семинар, на котором доступно объясняется, что из себя представляет продвижение и почему без него никуда.

Всебелорусский семинар 1С-Битрикс

Если вы хотите быть в курсе актуальной информации о возможностях бизнеса, о его продвижении в интернете и о том, как привлечь внимание целевой аудитории - тогда именно вас ждут 1 июня 2018 года в кафе «New Time».

Для проведения данного семинара были приглашены креативные и талантливые эксперты в области развития предпринимательства. Они подготовили информативные и при этом увлекательные доклады на волнующие бизнесменов темы:

зачем бизнесу нужен персональный сайт;

как работает продвижение в соц. сетях или на Youtube;

насколько важна интернет-безопасность;

как пользоваться CRM-системой по максимуму;

почему не обойтись без управленческого учета;

как вывести на рынок новый бренд.

Кроме этого, докладчики поделятся своими личными примерами из практики продвижения, эффективного поиска клиентов, расширения бизнеса, а также расскажут о возможностях современных медиаплатформ.

Вся программа семинара разделена на три части, между которыми вы сможете отвлечься и передохнуть во время перерывов на обед и кофе-паузы.

Надежные партнеры

Участие в семинарах прежде всего полезно для поиска новых деловых связей и развития партнерских отношений. Всебелорусский семинар 1-С Битрикс организован при поддержке таких крупных бизнес-партнеров, как:

Группа компаний «Concept»; Компания Bitrix24; Бизнес-школа ИПМ; Hoster.by; Yandex.

Понимая важность продвижения и значение интернет-технологий для бизнеса, информационную поддержку данному мероприятию оказывает журнал для руководителей «Директор».

В конце семинара вы можете пообщаться напрямую со всеми спикерами, уточнить интересующие детали докладов или просто провести время за приятной и познавательной беседой с коллегами.

Поспешите оказаться среди участников и регистрируйтесь на сайте https://seminar.brandster.media/, количество мест ограничено!