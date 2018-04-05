События компаний: 16-23 марта

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

Минпром выставил на продажу 19 ОАО. Многие из них пытаются продать уже не первый раз. Самое крупное из предлагаемых к продаже предприятий – производитель сельхозтехники «Гомсельмаш». Также в списке ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», холдинг «Горизонт». Предварительная стоимость этих предприятий $500, 80 и 30 млн cсоответственно. Стоимость остальных госактивов, предлагаемых Минпромом к продаже, не превышает $5 млн.

МТБанк и ЕБРР: новый этап сотрудничества. МТБанк и ЕБРР заключили соглашение о предоставлении синтетического кредита для финансирования малого и среднего бизнеса. Между МТБанком и ЕБРР также действует соглашение в рамках Программы содействия развитию торговли с совокупным лимитом $10 млн, по условиям которого финансирование предоставляется в иностранной валюте. Соглашения с ЕБРР позволяют МТБанку предоставлять поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса как в иностранной, так и в национальной валюте – в зависимости от потребностей клиента.

Надземное метро может появиться в Беларуси уже в следующем году. Сейчас три экспериментальные трассы установлены в центре демонстрации и сертификации SkуWау «ЭкоТехноПарк» на территории бывшего военного полигона в Пуховичском районе. Новый для нашей страны вид транспорта пригоден и для организации пригородного и междугородного сообщения. Себестоимость перевозок на нем в два раза ниже, чем в метро, и в три раза - чем в трамвае.

«Могилевлифтмаш»: 3 в 1. ОАО «Могилевлифтмаш» расширил линейку производства, освоив выпуск эскалаторов и траволаторов. Теперь это – единственное предприятие на постсоветском пространстве, которое выпускает полную линейку разного рода подъемников.

«Белнефтехим» открыл торговый дом в Тбилиси, в котором представлена продукция концерна. Широкий ассортимент белорусских шин, лакокрасочную продукцию и минеральные удобрения можно будет приобрести в столице Грузии.

Источники: газеты «Звязда» и «СБ Беларусь сегодня», БелаПАН, БЕЛТА, telegraf.by