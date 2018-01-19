Индейка по-литовски в Климовичах

Подписан договор о создании в Климовичским районе предприятия по изготовлению мяса индейки. Инвестором выступает литовская группа компаний АRVІ.

Здесь будет налажен полный цикл производства, начиная от выращивания птицы до углубленной переработки мяса.

По словам председателя правления группы компаний АRVІ Видмантаса Кучинскаса, на реализацию планов уйдет несколько лет. При этом компания собирается приступить к строительным работам уже весной, проект оценивается в более чем 50 миллионов долларов.

«Наши инвесторы будут работать в рамках Указа № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области», предусматривающий соответствующие преференции, – отметила в комментарии «Звязде» заместитель председателя Климовичского райисполкома Александра Михеенко. – Со своей стороны мы предлагаем им все необходимые объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. Для производства мы предоставляем три земельных участка на территории бывшего военного городка, который располагается в 10 километрах от райцентра – около деревни Барсуки, и один – непосредственно в Климовичах».

В Барсуках планируется строительство 30 птичников для молодняка и откорму индейки, а в райцентре введут в эксплуатацию завод по убою и переработке птицы. По словам А.Михеенко, благодаря этому предприятию будет создано около 100 новых рабочих мест.