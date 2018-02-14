Трактора и БелАЗы вернутся на китайский рынок

Посольство Беларуси в Китае при поддержке Народного правительства провинции Ляонин и Банка развития Китая организовало промышленный форум белорусских и китайских деловых кругов.

На мероприятие собрались более 150 представителей промышленных предприятий из северо-восточных регионов Китая, которым белорусские компании презентовали свои экспортные и инвестиционные возможности.

Как сообщает пресс-служба посольства, несколько белорусских предприятий, в частности: ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МТЗ», ОАО «БелАЗ», «Бобруйскагромаш», ОАО «МАЗ» подписали контракты с китайскими корпорациями на поставку продукции, а также договора об открытии совместных производств. Состоялось более 10 встреч белорусской делегации с руководством провинции Ляонин, представителями ряда крупных китайских компаний.

Презентация белорусской промышленности на форуме в КНР проводится впервые за последние годы. К слову, промышленный экспорт Беларуси в Китай снизился с $ 66,1 млн в 2012 г. до $24,3 млн в 2016 г. Итоги белорусско-китайского промышленного форума позволяют надеяться на возращение продукции ОАО «МТЗ», ОАО «БелАЗ», холдинга «Бобруйскагромаш» на китайский рынок и увеличение объемов экспорта в КНР продукции ОАО «Гомсельмаш».

В состав белорусской делегации, возглавляемой заместителем министра промышленности Александром Огородниковым, вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый, представители предприятий-экспортеров, индустриального парка «Великий камень».