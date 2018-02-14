Литва и Беларусь договорились о китайском транзите

На днях в городе Друскининкай (Литва) встретились главы Минтранса Литовской Республики Рокас Масюлис и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолий Спивак и обсудили вопросы наращивания объемов поставок белорусских грузов и китайского транзита.

Р. Масюлис полагает, что есть все предпосылки для того, чтобы грузы из Китая пошли через Клайпедский морской порт.

«Литва и Беларусь готовы предоставить китайским международным поездам конкурентоспособные услуги для транзита в Европу. Наблюдая за быстро растущими потоками грузов, компания Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги») готова предложить дополнительные мощности перевозок и погрузки на терминале в Шяштокай», — цитирует baltnews.lt Р. Масюлиса.

По мнению белорусской делегации, у Литвы есть все шансы замкнуть на себе большую часть китайского транзита, который из Клайпедского порта и перевалочной железнодорожной станции Шяштокай пойдет дальше в страны ЕС и Скандинавии.

Также обсуждались варианты сотрудничества в трехстороннем формате Беларусь-Литва-Китай, участие белорусских и литовских компаний в логистической цепи доставки грузов через индустриальный парк «Великий камень».

На встрече в Друскининкае стороны обсудили вопросы по уменьшению очередей большегрузов на границах, ведь простой наносит ущерб компаниям-перевозчикам. Также шла речь о расширении проекта контейнерного поезда «Викинг». Литва и Беларусь намерены популяризировать этот проект в скандинавских странах и укрепить его положение в регионе Черного моря. По данным Минтранса Литвы, в 2017 г. объем перевезенных «Викингом» грузов по сравнению с 2016 г. вырос на 40%.