Товарные знаки: простые и общеизвестные

Недавно ОАО «БЕЛАЗ» выиграл очередной суд, в ходе которого рассматривался иск белорусского предприятия о незаконном использовании его фирменного наименования российской компанией.

Как сообщает пресс-служба ОАО «БЕЛАЗ», суд пришел к обоснованному выводу, что ответчиком было нарушено исключительное право ОАО «БЕЛАЗ» на фирменное наименование, а также на принадлежащий ему товарный знак. И это не первое судебное решение по искам ОАО «БЕЛАЗ». Ранее арбитражным судом Смоленской области удовлетворены исковые требования предприятия о прекращении незаконного использования фирменного наименования в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «БЕЛАЗ» (г. Смоленск, Российская Федерация). В связи с участившимися случаями незаконного использования товарного знака знаменитого белорусского завода, юридическая служба ОАО «БЕЛАЗ» только усилит работу по защите фирменного наименования.

Между тем, по данным НЦИС, в нашей стране зарегистрировано всего 19 общеизвестных товарных знаков: Intel, Intel insidе, «Мілавіца», «Атлант», «Савушкин продукт»,Velcom, «Матиас», «Аліварыя», «Песняры», «Коммунарка», «Спартак», «Крыніца», «Беллакт», «Витьба», «Агентство Владимира Гревцова», Conte elegant, «Трайпл», Axis, санаторий «Радон».

Как видим, БЕЛАЗа нет в этом списке, следовательно, предприятие зарегистрировало обычный товарный знак. Он имеет некоторые отличия от общеизвестных ТЗ. Однако неважно: общеизвестный или просто товарный знак: в любом случае никто не имеет права нарушать права обладателя ТЗ и использовать его без согласия правообладателя.

Чем отличается обычный товарный знак от общеизвестного, трудно ли его зарегистрировать, мы спросили у Татьяны Жданович, юриста Белорусского государственного ансамбля «Песняры». Татьяна обладает уникальным опытом, так как самостоятельно прошла все этапы регистрации общеизвестного товарного знака «Песняры».

– Общеизвестный товарный знак отличается от обычного бессрочным периодом охраны, то есть это не 10 и даже не 100 лет. В то время как в обычных случаях этот срок составляет 10 лет с дальнейшим продлением, – пояснила Т. Жданович. – Кроме того, добившись признания товарного знака общеизвестным, компания получает и особый правовой режим – правовая охрана такого товарного знака распространяется и на продукцию, неоднородную с той, в отношении которой этот знак был признан общеизвестным. В случае с обычным товарным знаком, правовая охрана распространяется лишь на однородную продукцию. Также важно знать, что особенным образом определяется приоритет на общеизвестный товарный знак, который может быть установлен ранее даты выдачи свидетельства. Такой датой может стать дата, на которую товарный знак стал широко известным на территории Беларуси или иного государства. Заявитель при подаче документов может указать ту дату, с которой его товарный знак стал соответствовать признакам общеизвестности. Например, наш знак «Песняры» получил этот статус в Беларуси с 1992 года при том, что дата выдачи свидетельства 22 декабря 2008 года.

– Что можно сказать о процедуре регистрации общеизвестного товарного знака?

–Каждая компания, которая решила зарегистрировать используемый ей товарный знак или незарегистрированное обозначение в качестве общеизвестного, должна быть готова к достаточно длительной и трудоемкой процедуре. Особое внимание стоит уделить сбору доказательств общеизвестности рассматриваемого знака.

В качестве доказательств признания знака общеизвестным могут быть представлены свидетельства известности товарного знака в различных странах, регистрация ТЗ за границей, развитая сеть сбыта товара, длительный срок использования ТЗ, большое количество потребителей товаров или услуг данного бренда и ряд других фактов.

Очевидно, что недостаточно просто сказать о том, что ваш знак всем известен и всеми любим. Все доводы, используемые для общеизвестности товарного знака, должны подкрепляться максимальным количеством документальных доказательств, в том числе экспертными заключениями, отчетами об исследованиях и так далее. Процесс регистрации общеизвестного товарного знака длится в общей сложности около двух лет.

Мы провели много времени в различных архивах и библиотеках в поисках необходимой информации, делали официальные запросы на телевидение, радио и звукозаписывающие компании разных стран мира. Безусловно, на это потребовалось время и немало финансовых средств. Работа была длительная и кропотливая, но именно от нее зависел конечный результат. И это того стоило! Ведь сегодня товарный знак «Песняры», принадлежащий БГА «Песняры», имеет статус общеизвестного товарного знака в Беларуси, в Украине и Российской Федерации.

– Как на практике помогает статус общеизвестности?

– Например, в 2015 г. нами были поданы заявления в органы прокуратуры городов Пермь и Астрахань о нарушении наших исключительных прав на товарный знак «Песняры» при проведении и организации концертов на территории Российской Федерации «клонами» нашего коллектива. В результате чего Арбитражными судами Астраханской области и Пермского края были вынесены решения о привлечении нарушителей к административной ответственности в виде штрафов за незаконное использование товарного знака «Песняры». В настоящее время на территории Украины по нашему заявлению органами прокуратуры проводится проверка случаев проведения концертов коллективами-«клонами», по результатам которой будет вынесено соответствующее решение.

– А монетизировать общеизвестный товарный знак можно?

– Выгода для компании, обладающей общеизвестным товарным знаком, отражается на ее материальном благосостоянии. Общеизвестный ТЗ увеличивает рыночную стоимость компании в несколько раз и служит ресурсом для привлечения инвестиций. И даже в качестве залога может быть использован общеизвестный товарные знак.

Кроме того, ОТЗ – это мощный PR-ресурс для формирования конкурентного преимущества в сознании потребителей, поскольку общеизвестный товарный знак – это гарантия высочайшего качества продукта и роста деловой репутации компании.