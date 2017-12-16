Disney и Marvel по-полесски

Два белорусских предприятия получили лицензию на выпуск продукции с использованием персонажей Disney и Marvel: компания «Полесье» - известный производитель пластмассовых игрушек и объединение Блакіт», которое славится текстильными изделиями.

Получение права использовать в своей продукции известные персонажи – трудоемкий и не быстрый процесс. Например, «Полесье» прошло процедуру аудита предприятия. Сейчас кобринская компания имеет право использовать персонажи Disney и Marvel при производстве некоторых видов продукции и продавать игрушки в страны СНГ.

«Если это диснеевские принцессы, то это товары для девочек определенного возраста. Если это Винни и его друзья, то это для малышей. Постарше «Тачки» для мальчиков и так далее. На каждую целевую аудиторию найдется то, что сейчас популярно именно у нее», – цитирует интернет-газета Naviny.by начальника отдела маркетинга «Полесье» Андрей Марчук. В продаже игрушки с популярными персонажами появятся в продаже в начале 2018 г.

«Блакіт» будет выпускать по франшизе постельное белье для детей разных возрастных категорий. Первые комплекты постельного белья с принцессами Ариэль, Бель, Золушка и Рапунцель уже поступили в фирменные магазины предприятия. Барановичские швеи обещают, что всю линейку этой продукции можно будет приобрести к новогодним праздникам.