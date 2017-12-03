Инклюзия на работе: отношения на равных и готовность помогать

В этом году уже в третий раз в рамках номинации «Равные возможности» конкурса «Премия HR-бренд Беларусь» компании представили на суд жюри свои проекты по адаптации людей с инвалидностью на рабочих местах. Победитель в данной номинации будет объявлен 7 декабря на торжественной церемонии награждения.

«Инклюзия – это процесс реального включения людей с группой инвалидности в активную общественную жизнь, в том числе и в работу. На текущий момент в Беларуси существуют компании, которые открывают вакансии и принимают сотрудников с инвалидностью на рабочие места. Однако численность таких компаний все ещё слишком мала, чтобы люди с группой инвалидности чувствовали себя реализованными в профессиональной деятельности», - поясняет Евгения Коротких, специалист по маркетингу, куратор проекта по обучению и трудоустройству людей с группой инвалидности (совместно с Посольством США в РБ), Институт IBA – партнер номинации «Равные возможности» конкурса «Премия HR-бренд 2017».

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 537 респондентов и выяснил отношение сотрудников к совместной работе с людьми с инвалидностью на рабочих местах.

Более четверти опрошенных работали в компаниях совместно с людьми с инвалидностью

Среди респондентов более четверти отметили, что имеют опыт работы с людьми с инвалидностью. Среди них у 2,4% опрошенных есть инвалидность.

При работе с людьми с инвалидностью около 60% участников исследования не сталкивались с какими-либо проблемами. Некоторые сложности периодически возникали у 36,7% опрошенных, менее 1% респондентов заявили о постоянных трудностях в работе.

Основные сложности, возникающие при совместной работе с людьми с инвалидностью связаны с излишней опекой (22,6%) и манипулятивным поведением коллеги с инвалидностью (20,8%). Каждый пятый опрошенный отметил проблемы в личном общении и отсутствие безбарьерной среды в офисе. Чуть более 15% участников исследования заявили о том, что инвалидность коллеги влияла на производительность, и много времени уходило на разъяснительную работу. Признались в незнании того, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью 9,4% опрошенных, проблемы с адаптацией в коллективе отметили 7,5% участников исследования.

«По официальным данным в Беларуси 90% людей с инвалидностью не трудоустроены. Многие из них ищут работу несколько лет, в том числе по причине недостаточно развитой безбарьерной инфраструктуры в нашем обществе. Как правило, люди с инвалидностью «отсеиваются», когда надо прийти на собеседование в здание с отсутствующей безбарьерной средой. Соискатели, которые обращаются за помощью в нашу организацию – это люди с инвалидностью, испытывающие трудности в коммуникации, ориентировании по городу, в понимании сложных инструкций и так далее. Все они способны работать при условии определенной поддержки при трудоустройстве. Большинству из обратившихся требуется индивидуальный подход, ассистирование и сопровождение от места проживания до работы и обратно, либо непосредственно на рабочем месте. В случае, когда люди с инвалидностью не имеют первичных трудовых навыков, учиться приходится на работе. Ассистент сопровождает, обучая и контролируя рабочий процесс, помогает запомнить последовательность операций», - комментирует Эдуард Шипицын, специалист проектов ОО «БелАПДИиМИ» по сопровождаемому трудоустройству.

Возникающие сложности при совместной работе с людьми с инвалидностью большинство респондентов старались решить. Свою тактику взаимодействия выработали 39,6% опрошенных. Предлагали помощь в работе 20,8% участников исследования. Открыто поговорили с коллегой об имеющейся проблеме около 19% опрошенных. Предлагали коллективно поддержать сотрудника с инвалидностью 9,4% респондентов.

При этом 23 из 27 опрошенных людей с инвалидностью подтвердили, что чувствовали поддержку и помощь коллег на рабочем месте.

Большинство респондентов положительно относятся к возможной инклюзии на рабочем месте

Те, у кого нет опыта работы с людьми с инвалидностью (64,6%), в большинстве своем отметили, что отнеслись бы к коллегам с инвалидностью положительно или скорее положительно - 46,3%. Около 44% заявили о нейтральном отношении к инклюзии на рабочем месте.

В работе готовы помогать на равных коллеге с инвалидностью 55,6% респондентов. Если потребуется, около 41% участников исследования окажут «физическую помощь». Готовы взять на себя частичное обучение специалиста с инвалидностью 19% участников исследования, быть наставником по взаимодействию в коллективе могут 11,3% опрошенных. 12% респондентов считают, что, как правило, людям с инвалидностью не требуется особая помощь в работе.

У сотрудников, не работавших с людьми с инвалидностью, больше опасений о возможных трудностях

Отсутствие практики общения является основной возможной проблемой для более 22% участников исследования. 12,1% респондентов признались, что в работе на равных с данной категорией лиц им мешает чувство жалости. Около 7% участников исследования сомневаются в компетентности сотрудника с инвалидностью.

«Имея пятилетний опыт работы в данной сфере, мы пришли к выводу, что препятствием к трудоустройству людей с инвалидностью зачастую является незнание как руководства, так и коллектива о тех формах помощи и поддержки, которые необходимы новому сотруднику с инвалидностью. Люди просто не знают, как себя вести при общении с коллегой, у которого есть особенности физического или психического развития. Реализуя свои проекты по сопровождаемому трудоустройству, особое внимание мы уделяли встрече с администрацией и коллективом, где рассказывали о потребностях, особых качествах соискателя и о том, что необходимо предусмотреть. В этой работе нам очень помогала брошюра «Этикет инвалидности», выпущенная Офисом по правам людей с инвалидностью», - отмечает Эдуард Шипицын, специалист проектов ОО «БелАПДИиМИ» по сопровождаемому трудоустройству.

Около 80% тех, у кого есть опыт работы с людьми с инвалидностью, сказали, что ничего не может помешать инклюзии на работе. С ними согласны почти 52% опрошенных без подобного опыта работы.

«ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» уже пятый год работает над продвижением концепции «сопровождаемого трудоустройства». Согласно этому документу к нуждающемуся в трудоустройстве человеку с инвалидностью прикреплялся бы ассистент, который был бы связующим звеном между ним и работодателем, помогал бы в моментах, вызывающих трудности у человека с инвалидностью, обучал бы его на рабочем месте. Примечателен опыт Австрии, где роль ассистента на себя берут менторы - сотрудники компании, к которым прикрепляются новые работники с инвалидностью. За свою работу менторы получают дополнительное вознаграждение. Такой опыт можно использовать и на предприятиях в Республике Беларусь», - комментирует Эдуард Шипицын, специалист проектов ОО «БелАПДИиМИ» по сопровождаемому трудоустройству.

«Задача всех организаций, заинтересованных в проблеме трудоустройства людей с инвалидностью, – распространять информацию, консультировать работодателей и делиться практическим опытом в вопросах адаптации людей с инвалидностью на рабочих местах», - поясняет Евгения Коротких, специалист по маркетингу, куратор проекта по обучению и трудоустройству людей с группой инвалидности (совместно с Посольством США в РБ), Институт IBA – партнер номинации «Равные возможности» конкурса «Премия HR-бренд 2017».