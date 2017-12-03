Инвестиции ради галочки?

Прокуратура Минской области провела проверку соблюдения местными исполнительными и распорядительными органами, а также инвесторами требований законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность и выявила ряд нарушений.

Количество привлеченных инвестиций – один из важнейших показателей эффективной работы органов местной власти. Во всех отчетах-докладах раздел «инвестиции» есть в обязательном порядке. Но что скрывается за галочками в отчетности? Этим и интересовались сотрудники прокуратуры. На территории Минской области реализуется 51 инвестиционный договор, в том числе 18 - в Минском районе. Контроль за соблюдением условий инвестиционных договоров осуществляет Миноблисполком.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Минской области Леонид Нечай, работниками Миноблисполкома не всегда должным образом прорабатывается вопрос целесообразности заключения инвестиционных договоров, возможности фактической реализации инвестиционного проекта, финансового состояния инвестора и его возможностей по вложению необходимых инвестиций для реализации проекта. Отсутствует надлежащий контроль за исполнением инвестдоговоров.

Прокурорской проверкой установлено, что основными причинами прекращения инвестиционных договоров являются отсутствие своевременно разработанной в полном объеме проектно-сметной документации, финансирования, изменение стратегических планов по дальнейшему развитию и оптимизация направлений инвестирования. Допускаются нарушения сроков прекращения таких договоров, выявлены иные нарушения. По результатам проверки прокуратурой Минской области внесено представление в Минский областной исполнительный комитет.