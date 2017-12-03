События недели: 20-26 ноября

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

Иностранцы в IT-отрасли. Наша страна занимает перовое место в СНГ и 32 место в мире среди 176 стран по развитию информационных технологий. Несмотря на то, что отечественные it-компании прежде всего рассматривают на вакансии кандидатуры белорусов, на нашем рынке хорошо котируются программисты из Украины, Казахстана и России.

ТОП-налогоплательщиков столицы назвала инспекция МНС по городу Минску. Наибольшие суммы поступлений обеспечили компании «Газпром трансгаз Беларусь», «Белорусская нефтяная компания», «Лукойл Белоруссия», «Минскэнерго», «Табак-инвест», «Газпромнефть-Белнефтепродукт». В десятку крупнейших налогоплательщиков Минска также вошли операторы сотовой связи «Велком» и «МТС», представители алкогольной отрасли: Минский завод виноградных вин и «Минск Кристалл».

Подписан «революционный» документ. Именно так характеризовали проект декрета «О развитии предпринимательства», работа над которым велась с февраля. Декрет № 7 Александр Лукашенко подписал 23 ноября.

Экспорт белорусских нефтепродуктов в январе-сентябре 2017 г. в денежном выражении увеличился на $ 634,9 млн, или на 19,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В физическом выражении наблюдается обратная ситуация: за январь-сентябрь Беларусь поставила на внешние рынки 9,1 млн тонн нефтепродуктов, что на 17,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение валютной выручки от экспорта нефтепродуктов обусловлено ростом мировых цен на нефть, а сокращение физического объема экспорта – ограничением со стороны России поставки нефти в Беларусь из-за спора в газовой сфере до апреля 2017 г.

«Победа» летит в Беларусь. Российский низкобюджетный авиаперевозчик «Победа», входящий группу «Аэрофлот» получил разрешение на регулярные рейсы в Беларусь. Лоукостер будет летать по маршрутам Санкт-Петербург – Минск и Москва – Гомель, в обоих случаях до семи раз в неделю.

Орех, масло и брикет. В СЭЗ «Минск» зарегистрирован новый резидент – ООО ответственностью «Кешью компани Лимитед». В рамках реализации инвестиционного проекта, здесь будет налажен выпуск высококачественного ядра кешью, а также технологического масла и топливного брикета из скорлупы.

Кто мешает открыть завод? «Мы сегодня 10 тысяч производим молока, выращиваем картофель, морковь, овощи. Хотим создать свой сыр. Но с мая мы не можем запустить свой сырзавод, потому что один проверяющий приходит и говорит: «Двери у тебя на 30 сантиметров не туда смотрят», – рассказал Иван Магер, управляющий крестьянско-фермерскими хозяйствами Логойского района Минской области. – Второй приходит и говорит: «Надо наверху туалет закрыть, а внизу открыть». Третий приходит и говорит: «Нет, надо внизу закрыть туалет, а вверху открыть». Вот носимся с дверями туда-сюда».

О декрете № 7. «Даже если декрет принесет определенные улучшения, я бы проявлял осторожность при выражении оптимизма по данному поводу. Опыт показывает, что в нашей стране экономическая либерализация всегда действует по принципу: один шаг вперед – два шага назад, – говорит Сергей Балыкин, руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства. – Не исключаю подвохов и подводных камней в этом декрете, поскольку текста документа мы пока не видели».

Использованы материалы: БЕЛТА, БелаПАН, naviny.by, телеканала СТВ