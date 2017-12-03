Нацбанк готов снять очередное ограничение

Финансовый регулятор продолжает идти по пути либерализации валютного рынка. Ожидается, что к новому году отменят целевую покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

Напомним, что с начала 1990-х годов юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны в течение семи рабочих дней использовать купленную на внутреннем рынке валюту только на ту цель, на которую она приобреталась. Специально для «Директора» эксперты прокомментировали ожидаемое нововведение.

Валютный рынок давно стабилен

– Валютный рынок Беларуси меняется. За последние несколько лет был снижен норматив обязательной продажи валютной выручки для экспортеров и в будущем планируется полностью отказаться от такой практики, физлицам разрешили покупать валюту без паспорта, крупные предприятия получили доступ к биржевым торгам, в перспективе такую возможность получат и физические лица. Ну а теперь предприятия смогут без ограничений покупать валюту и размещать ее на депозитах. Это очередной шаг регулятора на пути к либерализации валютного рынка, – уверена финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. – В условиях свободного, рыночного курсообразования в жестких ограничениях валютных операций нет нужды. Чисто гипотетически отмена ограничений на покупку валюты для юрлиц может повысить спрос на валюту на бирже, что спровоцирует некоторое ослабление белорусского рубля. И это нормально – курс должен складываться исходя из реальных объемов спроса и предложения. Но на практике предприятия вряд ли начнут массово скупать валюту и размещать ее на депозитах. Во-первых, у многих компаний сейчас просто нет на это денег – экономика переживает непростые времена. Во-вторых, ставки по валютным депозитам нельзя назвать привлекательными. Да и валютный рынок страны давно стабилен, девальвационные ожидания снижаются. Скорее всего, большинство предприятий продолжит держать свободные средства в рублях. И на курсе белорусского рубля нововведение практически не отразится.

Точечное решение

– Разработка проекта этого документа – результат политики Нацбанка и тех ограничений, с которыми он сталкивается при реализации этой политики. Нацбанк ограничивают политические факторы и отсутствие реформ в других сферах экономики. Поэтому Нацбанк вносит точечные изменения в существующее положение дел, - полагает эксперт по экономике ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб» Антон Болточко. – Снятие ограничений на покупку валюты юрлицами, безусловно, будет способствовать больше свободе ведения хозяйственной деятельности, упростит сотрудничество с иностранными контрагентами. Вопрос в том, что пока это решение не утверждено, но в любом случае – это одно из правильных направлений деятельности Нацбанка, как и ожидаемая отмена обязательной продажи валюты, допуск физлиц на Форекс, увеличение времени непрерывного двойного аукциона. Очевидно, что вся работа Нацбанка направлена на либерализацию валютного рынка.