Нацбанк готов снять очередное ограничение

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Финансовый регулятор продолжает идти по пути либерализации валютного рынка. Ожидается, что к новому году отменят целевую покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. 

Напомним, что с начала 1990-х годов юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны в течение семи рабочих дней использовать купленную на внутреннем рынке валюту только на ту цель, на которую она приобреталась. Специально для «Директора» эксперты прокомментировали ожидаемое нововведение.

Нацбанк готов снять очередное ограничениеВалютный рынок давно стабилен

– Валютный рынок Беларуси меняется. За последние несколько лет был снижен норматив обязательной продажи валютной выручки для экспортеров и в будущем планируется полностью отказаться от такой практики, физлицам разрешили покупать валюту без паспорта, крупные предприятия получили доступ к биржевым торгам, в перспективе такую возможность получат и физические лица. Ну а теперь предприятия смогут без ограничений покупать валюту и размещать ее на депозитах. Это очередной шаг регулятора на пути к либерализации валютного рынка, – уверена финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. – В условиях свободного, рыночного курсообразования в жестких ограничениях валютных операций нет нужды. Чисто гипотетически отмена ограничений на покупку валюты для юрлиц может повысить спрос на валюту на бирже, что спровоцирует некоторое ослабление белорусского рубля. И это нормально – курс должен складываться исходя из реальных объемов спроса и предложения. Но на практике предприятия вряд ли начнут массово скупать валюту и размещать ее на депозитах. Во-первых, у многих компаний сейчас просто нет на это денег – экономика переживает непростые времена. Во-вторых, ставки по валютным депозитам нельзя назвать привлекательными. Да и валютный рынок страны давно стабилен, девальвационные ожидания снижаются. Скорее всего, большинство предприятий продолжит держать свободные средства в рублях. И на курсе белорусского рубля нововведение практически не отразится.

Точечное решение

– Разработка проекта этого документа – результат политики Нацбанка и тех ограничений, с которыми он сталкивается при реализации этой политики. Нацбанк ограничивают политические факторы и отсутствие реформ в других сферах экономики. Поэтому Нацбанк вносит точечные изменения в существующее положение дел, - полагает эксперт по экономике ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб» Антон Болточко. – Снятие ограничений на покупку валюты юрлицами, безусловно, будет способствовать больше свободе ведения хозяйственной деятельности, упростит сотрудничество с иностранными контрагентами.  Вопрос в том, что пока это решение не утверждено, но в любом случае – это одно из правильных направлений деятельности Нацбанка, как и ожидаемая отмена обязательной продажи валюты, допуск физлиц на Форекс, увеличение времени непрерывного двойного аукциона. Очевидно, что вся работа Нацбанка направлена на либерализацию валютного рынка.


 