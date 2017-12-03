Режим коммерческой тайны против «кротов»

Сейчас широко освещается суд над двумя брестчанами, которые обвиняются в коммерческом шпионаже. Дело интересное, тем более, что прошлый раз судебное разбирательство за аналогичное деяние состоялось десять лет назад.

Значит ли это, что у нас нет интересных технологий, прочих ноу-хау? А если есть, то неужели никто за ними не охотится? Обыватель думает, что интерес для конкурентов представляют разработки в сфере высоких технологий, успешные маркетинговые ходы. Но вот в Бресте скандал разразился из-за того, одни пытались получить сведения о производстве элемента краски дорожной разметки, а другие выразили готовность их продать. Предприятие разработало уникальную технологию этого производства и запатентовало ее. Это очень важно, так как разработка получила необходимую правовую защиту.

Специалисты считают, что уголовные дела по обвинению в коммерческом шпионаже могли бы возбуждаться чаще, чем раз в десять лет. Проблема в том, что далеко не все руководители знают, как защититься от коммерческого шпионажа. Как оформить документацию на предприятии, чтобы, с одной стороны, работник понимал, когда он переходит грань и делится с кем-то коммерческой тайной, с другой стороны, чтобы у нанимателя были аргументы при обращении в правоохранительные органы, если завелся «крот».

В ближайшее время в Минске состоится кейс-форум «Troubleshooting. Безопасность бизнеса», а пока аспекты юридической защиты коммерческой тайны комментирует Владимир Парахневич, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ»:

- Уголовным кодексом Республики Беларусь (УК) в ст. 254 предусмотрена ответственность за коммерческий шпионаж вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет. Коммерческий шпионаж – похищение либо собирание незаконным способом сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, с целью их разглашения либо незаконного использования. Это может происходить как на стороне владельца информации (например, работником), или же шпионские действия могут проводится и третьей стороной.

В рассматриваемом нами случае брестским предприятием были приняты меры в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2013 г. №16-З «О коммерческой тайне» (Закон) по установлению режима коммерческой тайны, что позволило следствию оценить действия как преступные с последующим направлением дела в суд. Более того, в рамках судебного разбирательства компания сможет занять положение гражданского истца и заявить требования о взыскании убытков в виде реального ущерба и (или) упущенной выгоды.

Как защитить свою информацию? Одного вашего желания, как и убежденности в том, что ваша информация совершенно секретная, недостаточно. Для наличия уголовно-правовой защиты коммерческой тайны, в отношении сведений должен быть установлен режим коммерческой тайны в соответствии с требованиями Закона. В противном случае никакая информация независимо от ее ценности для компании уголовным законодательством не защищается.

Что не может стать коммерческой тайной? Далеко не всю информацию вам получится защитить под страхом уголовной ответственности. Даже если вы установите специальный режим. Ограничения по составу и содержанию сведений предусмотрены Законом. Сведения могут стать коммерческой тайной, если они:

не являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями;

имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим лицам. Коммерческая ценность – сведения обладают и позволяют лицу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, сократить расходы, сохранить положение на рынке товаров, работ или услуг либо получить иную коммерческую выгоду;

не являются объектами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (им предоставлена самостоятельная охрана в рамках интеллектуальной собственности).

Как установить режим коммерческой тайны? Установление режима коммерческой тайны в отношении информации производится путем принятия комплекса приказов, должностных инструкций, положений, заключения соглашений о неразглашении в компании. Главная цель: ограничение доступа к информации; учет лиц, имеющих доступ к информации; определение ответственных работников.