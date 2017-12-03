Превращение макулатуры в офисную бумагу

Бумажная фабрика департамента государственных знаков Минфина (Гознака) первой в Беларуси начала изготавливать офисную бумагу из макулатуры. 21 ноября в Борисове состоялась презентация нового производства.

Открытие линии по изготовлению офисной бумаги из макулатуры стало возможным благодаря реализации масштабного проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике», который финансируется Европейским союзом и осуществляется ПРООН в партнерстве с Минприроды.

Для создания полноценной линии глубокой переработки макулатуры существующее производство было доукомплектовано дополнительными узлами и механизмами итальянского производства на сумму 860 тыс. евро. Также было построено новое производственное здание участка грубой сортировки макулатуры. Технологический процесс позволяет производить офисную бумагу из макулатуры более низкого качества. Объем переработки вторсырья при выходе на проектную мощность составит 2 345 т в год.

Первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина назвала эту инициативу жемчужиной всего проекта по переходу Беларуси к зеленой экономике.

«С 2012 года Евросоюз выделил более 12 млн евро для перехода к модели зеленой экономики в Беларуси. То, что вы здесь видите, – результат одной из наиболее крупных инициатив, – цитирует БЕЛТА главу представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. – Этот проект показывает, что зеленые технологии эффективны с экологической точки зрения и способствуют изменению потребительских привычек».

Заместитель министра финансов Владислав Татаринович выразил уверенность, что открытие новой линии по производству офисной бумаги – не разовая акция, учитывая принципы зеленой экономики, которые поддерживает наша страна. «Открытие производства в Борисове – яркий пример того, когда один вложенный рубль или евро дает серьезный эффект. Мы не только внедряем современные технологии, но и делаем серьезный шаг к экономии энергетических ресурсов», - отметил В. Татаринович.

Общий бюджет проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике» составляет 5 млн евро.