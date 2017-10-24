Проверок станет меньше

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября 2017 г. подписан Указ № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», направленный на снижение проверок субъектов хозяйствования.

Этот документ предусматривает следующие подходы к организации контрольной (надзорной) деятельности:

- исключение ряда государственных органов и иных организаций из перечня контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки;

- перевод отдельных контрольных мероприятий в мероприятия технического (технологического, поверочного) характера (в случае устранения в установленный срок выявленных при проведении таких мероприятий нарушений меры ответственности к субъектам применяться не будут);

- проведение с 2019 года выборочных проверок, которые будут назначаться с учетом критериев оценки степени риска и на основании результатов анализа имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа информации;

- сокращение количества оснований для назначения внеплановых проверок (при этом в ходе внеплановой проверки могут изучаться только те вопросы, к которым относятся факты и обстоятельства, послужившие основанием для назначения внеплановой проверки);

- приостановление деятельности субъекта хозяйствования, объекта строительства, оборудования возможно только по решению суда;

- каждое лицо имеет право обжаловать решения контролирующих (надзорных) органов, если принятые ими решения нарушают права и законные интересы такого лица;

- использование чек-листов всеми государственными органами, осуществляющими надзор в форме проверок;

- реформирование ведомственного контроля;

- создание при Комитете государственного контроля Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности.

Напомним, что проект указа прошел обсуждение в деловом сообществе. Как известно, готовится пакет документов, направленных на упрощение условий ведения бизнеса и усовершенствование контроля. Данный указ является одним из документов, входящих в упомянутый пакет.