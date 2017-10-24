Фильм Алексея Учителя «МАТИЛЬДА»

В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи, раскинувшейся на два континента, полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой…

Производство: ООО "Творческо-производственное объединение "РОК", ООО "Матильда", Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Режиссер-постановщик: Алексей Учитель Продюсер: Алексей Учитель, Александр Достман Автор сценария: Александр Терехов Оператор: Юрий Клименко В главных ролях: Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Ингеборга Дапкунайте, Ларс Ейдингер, Томас Остермайер, Луиза Вольфрам, Сара Штейн, Галина Тюнина и др. Жанр: Жанр: историческая драма/триллер Страна: Россия Дата выхода в прокат: 26.10.2017 г.

Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинки и Большого – там, где бьется сердце вечной России…

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета.

Страсть, которая могла изменить русскую историю.

Любовь, ставшая легендой.

Подготовка к съемкам картины заняла полтора года, которые ушли не только на построение декораций и организацию масштабных съемок, но и на поиск исполнительницы роли балерины Матильды Кшесинской. В итоге главную роль сыграла молодая польская актриса Михалина Ольшанска. Она была утверждена на эту роль мгновенно – после первого дубля на пробах. Съемочный процесс фильма тогда уже начался. В поисках главной героини группа отсмотрела больше 300 актрис, но ни одна из них не смогла совместить в себе актерские навыки с необходимой для роли Матильды пластикой.

Роль Николая II в фильме исполнил немецкий актер Ларс Эйдингер, ведущий артист знаменитого берлинского театра «Шаубюне» под руководством Томаса Остермайера. Будущую императрицу Александру Федоровну сыграла коллега Эйдингера по театру Луиза Вольфрам.

«Героиня Михалины, как и она сама, – свободолюбивая, сильная. Ее невозможно контролировать, и это очень важно для воплощения на экране сексуальной энергетики, которая должна идти от Матильды Кшесинской. Алексей Учитель во время репетиций очень долго настраивал нас так, чтобы между нами была определенная химия, которая возникает между влюбленными. И несмотря на то, что я женат, а у Михалины есть молодой человек, мне кажется, нам удалось эту химию воплотить на экране», – говорит актер Ларс Эйдингер. Главная проблема, которая мешала не столько съемочной группе, сколько актеру, привыкшему к точности и тщательности работы, – это языковой барьер. Ларс Эйдингер родился в Западном Берлине и не говорил на русском языке. Он пытался выучить язык перед съемками, но времени было недостаточно. «Мне было очень сложно говорить на русском языке. Но атмосфера, которая царила на съемках, масштабные декорации, дворцы, в которых снималась картина, сама группа - все вдохновляло меня и помогало прочувствовать роль. Съемки меня поражали. Алексей Учитель очень тщательно подходил к процессу. Мы иногда снимали сцену по 12 часов, чтобы добиться совершенного качества», – отмечает актер.

Съемки картины проводились в Юсуповском и Константиновском дворцах, в Екатерининском и Александровском дворцах Царского села. В последних снимались, в основном, дворцовые интерьеры, кабинеты и спальня Николая II. Почти все съемки там проводились ночью, поскольку днем эти объекты работают, как музеи.

Огромную работу для «Матильды» проделали и художники по костюмам, которым пришлось сшить для фильма семь тысяч единиц одежды и аксессуаров. Во время подготовки к работе, главный художник по костюмам Надежда Васильева изучила все дневники и фотографии того времени, частные и музейные коллекции. В поисках необходимых тканей и аксессуаров вместе со своим ассистентом она ездила даже на блошиный рынок в Париж. Над костюмами работало около 100 человек, не только в России, но и за рубежом. В производстве понадобились ткани, обувь и аксессуары из Китая, Италии, Англии, Франции, Америки. В Штатах, например, заказывали сапоги, которые не могли найти здесь.

Съемки балетных сцен фильма «Матильда» проходили в Мариинском и Большом театрах. В Большом несколько дней, а в Мариинском — больше недели. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев стал музыкальным продюсером «Матильды» и лично участвовал в записи саундтрека. Музыку для картины написал известный американский композитор Марко Белтрами, работавший над такими картинами, как «Опасные игры», «Росомаха: Бессмертный», «Война миров Z» и многими другими.