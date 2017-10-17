Глоток бодрости от DYNAMI:T

Бренд энергетических напитков DYNAMI:T представил потребителям сразу два новых вкуса: DYNAMI:T Black – черная смородина и ежевика и DYNAMI:T Green – лайм, мята и огурец.

Напитки содержит кофеин и витамины, поэтому рассчитаны на тех, кому необходимо восполнить запасы энергии в течение дня.

Впервые энергетический напиток DYNAMI:T представлен в формате алюминиевой банки 0,5 л, которая выполнена в ярком современном дизайне, напоминающим граффити. Нестандартные изображения фруктов подсказывают вкус напитка.

Как сообщила специалист по корпоративным коммуникациям Надежда Николаева ОАО «Лидское пиво», DYNAMI:T Black и DYNAMI:T Green - это начало сублинейки напитков, которая будет обновляться. Производство продукта осуществляет партнер компании «Лидское пиво» по группе OLVI – литовский завод Volfas Engelman.

Новые бодрящие напитки уже начали поступать в торговые сети. Рекомендованная цена составляет 1,75 белорусских рублей за банку 0,5 л.