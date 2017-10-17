Аферисты атакуют криптовалюты

С июня 2016 г. по июнь 2017 г. ущерб от хакерских атак на криптоиндустрию составил $168 млн – такова оценка российской компании Group-IB, которая специализируется на расследовании киберпреступлений и мошенничеств.

По мнению руководителя отдела расследований и сервиса киберразведки, сооснователя компании Дмитрия Волкова, Россия является «тестовым полигоном для хакеров».

Охотники за криптовалютой используют давно известный вид интернет-мошенничества – фишинг. Они рассылают письма от имени известных компаний, банков, а также создают фейковые сайты, внешне соответствующие настоящим. Все это делается с целью получения доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. Получив их, мошенники распоряжаются счетом жертвы. До недавнего времени это относилось к карт-счетам в банке, теперь и криптовалютам. Также злоумышленники использует прием подмены сайтов компаний, проводящих ICO. На таких сайтах пользователи указывают секретный ключ своего кошелька – и деньги автоматически похищаются.

По информации Group-IB, заработок киберпреступников от атак на криптобиржи варьируется от $1,5 млн до $72 млн, а средний доход хакеров от успешной атаки на банк составляет $1,5 млн. Эксперты отмечают, пишет kommersant.ru, что чаще всего хакеры используют фишинг, перехват контроля над доменами, уязвимости в исходных кодах, целенаправленные атаки для доступа в локальную сеть компании.

По словам Д. Волкова, хакерских групп и организованных ими взломов стало больше, но хакеры уходят за пределы России.

Напомним, что в Минске недавно состоялась презентация отечественной криптовалюты – талера. А значит, необходимо выстроить защиту белорусского биткоина от посягательств киберпреступников.

Организации тратят немалые средства на системы компьютерной безопасности, а каждый из нас может защитить себя от попадания в сети аферистов, помня простое правило: банки не рассылают своим клиентам писем с просьбами сообщить свои учетные данные, пароль и прочую конфиденциальную информацию.