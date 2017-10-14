«Русский трикотаж» переезжает в Барановичи

Российский холдинг «Русский трикотаж» переносит производство продукции под торговым брендом «Твое» в нашу страну. В частности, его основной площадкой будет Барановичская швейная фабрика, а филиалы разместятся в Кричеве, Бобруйске и Витебске.

Предприятие, производящее верхнюю одежду и трикотаж под брендом «Твое» появилось в 90-е годы путем приватизации смоленской швейной фабрики «Шарм». Белорусам продукция ТМ «Твое» хорошо известна, так как в нашей стране работает несколько фирменных магазинов бренда, в том числе в Минске.

Одной из причин переноса производства в Беларусь называют пожар, который произошел на смоленской фабрике в августе. Тогда огнем было повреждено 1,5 тысячи квадратных метров, часть фабричного здания обрушилась, погибла одна работница. Как пишет Sputnik.by, по данным Смоленской областной прокуратуры, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Руководство холдинга решило, что проще перенести производство, чем его восстанавливать. К слову, этот пожар – четвертый по счету за последние два года.

Новое место расположения выбрано не случайно, ведь российская компания с 2012 г. размещала свои заказы в 8 белорусских городах. Тогда же российские инвесторы приняли на работу около 320 человек.

Теперь в Барановичах, Бобруйске, Кричеве и Витебске «Русский трикотаж» набирает персонал на новые производственные площадки. В Кричеве планируется создать два раскройных цеха и цех печати на текстиле. Предлагаемые зарплаты колеблются от $1,3 тыс. для руководителей новых площадок до $800 по вакансиям начальников цехов. Россияне заявили, что намерены увеличить штатную численность работников на своем предприятии до 500 человек.

В то же время в Смоленске пытаются найти применение примерно 400 «трикотажникам», оставшимся без работы.