Smart Cities открыл второй сезон

Создание «умных городов» – актуальный тренд для нашей страны. IMAGURU Startup HUB уже второй сезон проводит Smart Cities Month. В течение месяца организаторы будут приглашать урбанистов, архитекторов и айтишников, которых объединяет желание создать удобные и «зеленые» города.

Руководитель проекта ПРООН-ГЭФ «Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси (Зеленые города)» Ирина Усова рассказала, что проект предусматривает несколько стадий: анализ законодательства в жилищной сфере, сравнение его с законодательством Евросоюза, осуществление пилотных проектов. Сейчас в программе участвуют Полоцк, Новополоцк и Новогрудок. В ближайших планах – вовлечение в проект еще 10 белорусских городов.

Для привлечения в программу выбираются города, имеющие определенный опыт участия в «зеленых» проектах. Очень важно, по словам И. Усовой, чтобы представители городской администрации и НГО разговаривали на одном языке.

Как сообщил руководитель стартап направления Imaguru Startup HUB Евгений Пугач, в этом году Smart Cities Month пройдет с 4 по 29 октября. Запланирован ряд интересных встреч, дискуссий. В частности, заместитель директора ИООО «ЗТЕ» по коммерческим вопросам Семен Дирко презентует компоненты умного города: транспорт, здравоохранение, образование и учет использования ресурсов. Национальный эксперт проекта «Соглашение мэров-Восток» Иван Щедренок расскажет о том, что белорусским городам делать с выбросами CO2, и при чем здесь smart city. В этой же встрече примут участие Александр Гребеньков и Евгения Бертош – эксперты проекта ПРООН-ГЭФ «Повышение энергоэффективности жилых зданий в Республике Беларусь». Эксперты этого же проекта Леонид Соколовский и Леонид Данилевский поделятся мыслями о городской архитектуре и энергоэффективной жилой среде.

Завершится Smart Cities Month проведением 27-29 октября хакатона. По словам Е. Пугача, хакатон будет с «изюминкой», а именно: Беларусь присоединится к Climathon, который проводится в один день в 59 крупных городах разных стран в третий раз. Climathon – это хакатон, посвященный вопросам климата, изменения окружающей среды, экологии, переработки отходов и здоровья горожан.