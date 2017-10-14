BelTexIndustry-2017 порадовал креативом

Завершилась 41-ая Международная выставка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности «BelTexIndustry-2017».

Организаторы стремились сделать программу выставки креативной, неформальной. Например, церемония официального открытия прошла как постановочный показ коллекций одежды ОАО «Элема» и обуви СООО «Белвест» под аккомпанемент скрипичного трио PALLADIUM.

Впервые в рамках этой выставки была представлена коллекция текстиля от ОАО «БПХО», которая пользовалась успехом. Также свою продукцию ярко продемонстрировали ОАО «Полесье», ОАО «Знамя индустриализации», ЗАО «Веснянка», ОАО «Коминтерн», ОАО «8 Марта», ОДО «Панда». В коллекциях этих предприятий были представлены все виды одежды: от детской до спортивной для взрослых. Как сообщила пресс-секретрь концерна «Беллегпром» Наталья Кравцова, за время работы выставки прошло 5 блоков тематических показов, где было продемонстрировано 30 коллекций и задействовано 110 моделей в возрасте от 5 до 25 лет. Все показы организованы концерном «Беллегпром» и ГУО «Национальная школа красоты».

Параллельно с показами проходил ряд обучающих мероприятий. В частности, семинар «Возможности электронной торговой площадки промышленных и потребительских товаров Белорусской универсальной и товарной биржи по организации торгово-закупочной деятельности предприятия» провел начальник управления торгов Евгений Миклашевич, а Екатерина Богачева – семинар «Магазин мечты. Мерчендайзинг: управление желанием купить». Также прошел семинар на востребованную тему: «Эффективное продвижение товаров текстильной и легкой промышленности в социальных сетях».

В первый день работы выставки состоялся круглый стол «Актуальные вопросы внешнеэкономического сотрудничества в области легкой промышленности», где ключевыми спикерами были представители концерна «Беллегпром» и делегаций из России и Польши.

Зарубежные партнеры также провели показы своих коллекций: мужские сорочки представила ТМ «AKAMIS» (Италия), а модные купальники презентовала ТМ «TOTTI» (Италия). Впервые Туркменский Дом Моды демонстрировал за пределами своей страны коллекцию «Шелковый путь», завершились показы гала-представлением российских дизайнеров из Санкт-Петербурга и России.