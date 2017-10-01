Корпорация HONEYWELL открыла представительство в Минске

«В Беларуси мы присутствуем уже более 40 лет, – сказал Мирослав Кафеджиев, генеральный директор АО «Хоневелл» во время встречи с журналистами. – Здесь все либо знают нашу продукцию, либо используют наши технологии».

В 1977 году нефтехимический комплекс ОАО «Нафтан» был первым заказчиком технологий подразделения Honeywell UOP. С тех пор Honeywell UOP поставила множество технологий, оборудования, катализаторов и сопутствующих услуг для ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ». Honeywell является одним из ведущих поставщиков для всех секторов нефтегазовой отрасли Беларуси в течение 40 лет и сотрудничает с ПО «Белоруснефть», Новополоцким и Мозырским НПЗ и нефтепроводом «Дружба». Среди клиентов корпорации – «Гродно Азот», ОАО «Лакокраска», Белгазпромбанк, гостиницы «Президент-Отель», Crowne Plaza, «Виктория-2», Национальный художественный музей, Центр олимпийского резерва «Виктория» в Бресте, «Белаэронавигация», торговый центре Dana Mall в Минске и ряд других предприятий и учреждений.

Корпорация Honeywell известна во всем мире своими разработками в области аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, турбокомпрессоров и материалов высокой эффективности.

«Мы рады расширить наше присутствие в Беларуси. Цифровые технологии Honeywell на основе программного обеспечения повышают производительность, эффективность эксплуатации и безопасность объектов инфраструктуры, а также помогают нашим заказчикам выполнять бизнес-операции с максимальной отдачей, – заявил Мирослав Кафеджиев. – Открытие нового офиса в Минске – важный шаг в реализации нашей стратегии роста в Беларуси и расширения присутствия в СНГ. Это позволит повысить уровень поддержки местных заказчиков, мы сможем оказывать оперативные консультации и сервис на местах, сократим сроки поставки и установки оборудования».

На постсоветском пространстве АО «Хоневелл» имеет представительства в России, Азербайджане, Армении и Казахстане. М. Кафеджиев рассказал, почему открылось представительство и в нашей стране: «Год назад я дал задание посмотреть, как делается бизнес в странах Таможенного союза, кроме России. Мы поняли, что управлять проектами в Беларуси из Москвы – не лучший вариант. Сразу стало ясно, что нам здесь необходимо иметь представительство. Минск – логистический хаб по «Шелковому пути», а мы готовы предложить программы оптимизации и автоматизации складов. Также в Беларуси будем работать в сфере машиностроения и медицины».

По словам М. Кафеджиева, Беларусь всегда была и осталась высокотехнологичной страной, имеющей огромную инженерную базу. Он уверен, что наша страна – очень хорошее место, чтобы развивать технологии, наши специалисты из IT-сферы уже работают на западных заказчиков – это сильное конкурентное преимущество сравнении с другими участниками СНГ. М. Кафеджиев особо подчеркнул, что с 2010 по 2015 гг. средний рост IT-отрасли в Беларуси составил 30% – это уникальный результат. И даже снижение роста до 10% за два последних года – тоже хороший показатель.

«Мы не можем все сделать сами. Мы можем обучить, предоставить технологии, но работать с ними могут только достаточно развитые партнеры. В Беларуси большая база профессионалов, поэтому мы здесь», - резюмировал М. Кафеджиев.