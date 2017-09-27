Деловая программа выставок «Белорусский дом» и «АкваТермЭкспо» 5-7 октября

5-7 октября во Дворце спорта пройдет бесплатная бизнес-программа для специалистов строительной отрасли. Станьте еще эффективнее в своей работе! Количество мест ограничено.
Регистрация на программу здесь.
Программа выставки «Белорусский дом» и «АкваТермЭкспо»
5 октября. Четверг.
12.00
Церемония открытия выставки.
12.30
«Современные решения фасадного вопроса в каркасных домах. Строим каркасный дом по образцу евроквартиры». Этап 1. Возводим стену, утепляем, проводим коммуникации.
Компания «Лацитис Групп».
14.00 – 16.00
Бизнес-тренинг от Виталия Дубовика руководителя бизнес-школы ACTIVE SALES по темам:
- Активные продажи в сфере строительства.
- Как привлечь новых клиентов?
- Грамотный email-маркетинг
- Построение систем продаж в период кризиса.
14.00
«Инновационные технологии строительства из блоков Tecolit («Теколит») в Беларуси».
ОДО «СангГур», заместитель директора Александр Жамиерашвили.
16.00
Как строить маркетинговую деятельность в условиях сезонности строительного бизнеса?
Олеся Козырева, начальник отдела. «Строительство TAM.BY».
17.00
«Деревообработка на ЧПУ (числовом программном управлении) в применении к тимбилдингу. Создание объемных бренд-логотипов».
Нина Романчук, директор компании «ГалсРомиксПарнер».
В течение дня:
- Вопросы сертификации. Консультации экспертов. «Кастом Сервис».
- Продвижение строительных товаров и услуг в интернете. Семинары Maxiby. Media.
6 октября. Пятница.
11.00 – 13.00
Семинар: «Инновационные материалы и технологии строительного назначения на строительном рынке Беларуси в 2016-2017 годах».
Улучшение внешнего вида зданий и сооружений, создание индивидуально интерьера и экстерьера (лофт, грандж, скандинавский стиль и т.д.) с применением плит бетонных облицовочных для внутренних и наружных отделочных работ.
Светлана Позняк,
Специалист по маркетингу,
ООО "Декам"
Безразломное восстановление дымовых и вентиляционных каналов любой длины и сечения с помощью облицовки.
Валерий Неверо,
директор ООО "Денолюр"
Способы повышения теплозащитных свойств и долговечности наружных стен жилых домов, выполняемых из мелкоштучных материалов.
Юлия Рыхленок,
руководитель сектора
Технического маркетинга ООО «Илмакс»
Применение современных систем инфильтрации воды в грунт с учетом рекомендаций нового водного кодекса, вступившего в действие в мае 2015 года.
Дмитрий Станкевич,
директор ООО «РодолитАква»
Применение армированных изделий из ячеистого бетона в целях повышения теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.
Александр Берестов,
Начальник технологического отдела
ОАО «УКХ Забудова»
Обзор систем теплого пола, представленных на рынке Беларуси. Ключевые критерии оценки эффективности и качества.
Владимир Бахтин
Директор ЧТПУП «Белтеплокабель»
13.00
Инновационные технологии строительства из блоков Tecolit в Беларуси.
ОДО «СанГур», Александр Жамиерашвили, заместитель директора.
13.30
Деревообработка на ЧПУ (числовом программном управлении) в применении к тимбилдингу. Создание объемных бренд-логотипов.
Нина Романчук
Директор компании «Галс Ромикс Парнер».
15.00 – 18.00
“От идеи до воплощения”. Архитекторы, дизайнеры, проектировщики и другие эксперты “Аверса-групп” с серией полезных семинаров по строительству:
- Сроки строительства, консервации и продления.
- Ввод здания в эксплуатацию.
- Получение разрешительно документации.
- Дизайн интерьера дома.
- Дизайн ландшафта.
- Опасности типового проекта.
- Как выбрать проектировщика и другие вопросы.
16.00
Армированное покрытие по пенопласту, которое выдерживает удар молотка. Демонстрация и краш-тест. Компания «Пласторез».
А также в течение дня:
- Сертификация. Консультации экспертов. «Кастом Сервис».
- Продвижение строительных товаров и услуг в интернете. Maxiby.Media.
7-е октября. Суббота
11.00
«3Д-заборы Компания «Андиво Строй».
12.00
«Архитектурные возможности оконной системы КБЕ 76 мм: новые горизонты оконного дизайна».
Компания «Окна-Сервис».
12.30
«Теплый энергосберегающий дом Теколит (Tecolit)».
Владимир Ерома, официальный представитель Tecolit в РФ.
13.00
«Современные решения фасадного вопроса в каркасных домах. Строим каркасный дом по образцу евроквартиры». Этап 2. Внутренняя отделка карскасного дома.
Компания «Лацитис Групп».
15.00
«Метапласт – новое фасадное покрытие для декора зданий».
Компания «Пласторез».
15.30
«Деревообработка на ЧПУ (числовом программном управлении) в применении к тимбилдингу. Создание объемных бренд-логотипов».
Нина Романчук, директор компании «Галс Ромикс Парнер».
16.30
Награждение участников. Официальное закрытие выставки.
С уважением,
команда выставок «Белорусский дом» и «АкваТермЭкспо»
+375 (29) 625 71 25
+375 (17) 237 20 50
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