Деловая программа выставок «Белорусский дом» и «АкваТермЭкспо» 5-7 октября

5-7 октября во Дворце спорта пройдет бесплатная бизнес-программа для специалистов строительной отрасли. Станьте еще эффективнее в своей работе! Количество мест ограничено.

Регистрация на программу здесь.



Программа выставки «Белорусский дом» и «АкваТермЭкспо»

5 октября. Четверг.





12.00

Церемония открытия выставки.

12.30

«Современные решения фасадного вопроса в каркасных домах. Строим каркасный дом по образцу евроквартиры». Этап 1. Возводим стену, утепляем, проводим коммуникации.

Компания «Лацитис Групп».



14.00 – 16.00

Бизнес-тренинг от Виталия Дубовика руководителя бизнес-школы ACTIVE SALES по темам:

- Активные продажи в сфере строительства.

- Как привлечь новых клиентов?

- Грамотный email-маркетинг

- Построение систем продаж в период кризиса.



14.00

«Инновационные технологии строительства из блоков Tecolit («Теколит») в Беларуси».

ОДО «СангГур», заместитель директора Александр Жамиерашвили.

16.00

Как строить маркетинговую деятельность в условиях сезонности строительного бизнеса?

Олеся Козырева, начальник отдела. «Строительство TAM.BY».

17.00

«Деревообработка на ЧПУ (числовом программном управлении) в применении к тимбилдингу. Создание объемных бренд-логотипов».

Нина Романчук, директор компании «ГалсРомиксПарнер».

В течение дня:

- Вопросы сертификации. Консультации экспертов. «Кастом Сервис».

- Продвижение строительных товаров и услуг в интернете. Семинары Maxiby. Media.

6 октября. Пятница.



11.00 – 13.00

Семинар: «Инновационные материалы и технологии строительного назначения на строительном рынке Беларуси в 2016-2017 годах».





Улучшение внешнего вида зданий и сооружений, создание индивидуально интерьера и экстерьера (лофт, грандж, скандинавский стиль и т.д.) с применением плит бетонных облицовочных для внутренних и наружных отделочных работ.

Светлана Позняк,

Специалист по маркетингу,

ООО "Декам"

Безразломное восстановление дымовых и вентиляционных каналов любой длины и сечения с помощью облицовки.

Валерий Неверо,

директор ООО "Денолюр"

Способы повышения теплозащитных свойств и долговечности наружных стен жилых домов, выполняемых из мелкоштучных материалов.

Юлия Рыхленок,

руководитель сектора

Технического маркетинга ООО «Илмакс»

Применение современных систем инфильтрации воды в грунт с учетом рекомендаций нового водного кодекса, вступившего в действие в мае 2015 года.

Дмитрий Станкевич,

директор ООО «РодолитАква»

Применение армированных изделий из ячеистого бетона в целях повышения теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Александр Берестов,

Начальник технологического отдела

ОАО «УКХ Забудова»

Обзор систем теплого пола, представленных на рынке Беларуси. Ключевые критерии оценки эффективности и качества.

Владимир Бахтин

Директор ЧТПУП «Белтеплокабель»

13.00

Инновационные технологии строительства из блоков Tecolit в Беларуси.

ОДО «СанГур», Александр Жамиерашвили, заместитель директора.

13.30

Деревообработка на ЧПУ (числовом программном управлении) в применении к тимбилдингу. Создание объемных бренд-логотипов.

Нина Романчук

Директор компании «Галс Ромикс Парнер».



15.00 – 18.00

“От идеи до воплощения”. Архитекторы, дизайнеры, проектировщики и другие эксперты “Аверса-групп” с серией полезных семинаров по строительству:



- Сроки строительства, консервации и продления.

- Ввод здания в эксплуатацию.

- Получение разрешительно документации.

- Дизайн интерьера дома.

- Дизайн ландшафта.

- Опасности типового проекта.

- Как выбрать проектировщика и другие вопросы.

16.00

Армированное покрытие по пенопласту, которое выдерживает удар молотка. Демонстрация и краш-тест. Компания «Пласторез».



А также в течение дня:

- Сертификация. Консультации экспертов. «Кастом Сервис».

- Продвижение строительных товаров и услуг в интернете. Maxiby.Media.



7-е октября. Суббота



11.00

«3Д-заборы Компания «Андиво Строй».



12.00

«Архитектурные возможности оконной системы КБЕ 76 мм: новые горизонты оконного дизайна».

Компания «Окна-Сервис».

12.30

«Теплый энергосберегающий дом Теколит (Tecolit)».

Владимир Ерома, официальный представитель Tecolit в РФ.

13.00

«Современные решения фасадного вопроса в каркасных домах. Строим каркасный дом по образцу евроквартиры». Этап 2. Внутренняя отделка карскасного дома.

Компания «Лацитис Групп».



15.00

«Метапласт – новое фасадное покрытие для декора зданий».

Компания «Пласторез».

15.30

«Деревообработка на ЧПУ (числовом программном управлении) в применении к тимбилдингу. Создание объемных бренд-логотипов».

Нина Романчук, директор компании «Галс Ромикс Парнер».



16.30

Награждение участников. Официальное закрытие выставки.

С уважением,

команда выставок «Белорусский дом» и «АкваТермЭкспо»



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