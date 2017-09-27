Продавцы воздуха появились и в Швейцарии

Компания Swiss Alpine Air начала продажу горного воздуха Альп в баллонах. За 120 вдохов нужно выложить $47, сообщает Lenta.ru.

Воздух упакован в семилитровые баллоны, каждый из которых оснащен индивидуальной маской.

Швейцарские предприниматели ищут инвесторов, жалеющих вложить деньги в этот бизнес. На сайте упаковщиков воздуха отмечается, что основными покупателями могут стать жители Китая, как одной из стран с наиболее загрязненной атмосферой. А поскольку этот рынок огромен, то предприниматели считают свое предложение привлекательным для потенциальных инвесторов.

В 1929 году советский фантаст Александр Беляев опубликовал роман «Продавец воздуха». Сюжет таков: коммерсант Бэйли на своей секретной фабрике в Якутии начал сжижать атмосферный воздух, а когда в мире началась его нехватка, сделал кислород товаром.

К слову, воздух как сувенир продается во многих городах, в том числе и в Минске. Баночку с законсервированным воздухом белорусской столицы можно купить всего за 3.50 рублей.