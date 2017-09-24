KEF-2017 меняет приоритеты

Участники экономического форума обсудят перспективы повышения национальной конкурентоспособности.

21 сентября в Café Netto состоялся медиа-завтрак, где представителям СМИ была презентована программа конференции Кастрычніцкі эканамічны форум (KEF-2017) «Основы будущего», которая состоится 2-3 ноября 2017 г. в Минске. Это мероприятие пройдет в белорусской столице уже второй раз. Причем, оно официально поддерживается и финансируется Евросоюзом.

По словам директора исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, тематика KEF-2017 уже не будет сосредоточена на реформах экономики, как это было в прошлые годы, поскольку этот процесс в Беларуси практически остановился. В качестве альтернативы организаторы форума решили обсудить факторы, которых не хватает нашей стране для повышения конкурентоспособности. В первую очередь, это - образование и правовое поле.

В результате в тематике KEF-2017 появятся две новые панели: «Кто найдет Россию?» и «Минский консенсус». Перспективы российской экономики по понятным причинам очень интересуют белорусский бизнес. Участие в обсуждении темы уже подтвердил известный российский экономист Сергей Глазьев. Направлены приглашения принять участие в дискуссии также во Всемирный банк, профессору МГУ Наталье Зубаревич и 1-му заместителю председателя Центробанка России Ксении Юдаевой. Что касается «Минского консенсуса», то на этой панели планируется обсудить вызовы, с которыми сталкивается белорусская экономика в ходе неизбежной трансформации по международным стандартам. Еще три панели с обсуждением и презентациями будут посвящены ценностным изменениям в белорусском обществе, проблемам образования и совершенствованию правовых институтов и правового регулирования экономической деятельности.

Как сообщили организаторы форума, в этом году спикеров и презентаций будет меньше, чем в прошлые годы. Это делается для того, чтобы увеличить время на обсуждение и дискуссии.