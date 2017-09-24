Названы победители конкурса «Предприниматель года»

Опубликовано постановление Совета Министров Беларуси, в котором определены победители Национального конкурса «Предприниматель года». Конкурс проводился в четырех номинациях.
Номинация «Успешный старт»:
- ООО «Артпостель», г. Могилев;
- ООО «ЗападТрансЭкспедиция», Брестская область;
- ООО «Мол-Интер-Фуд», Минская область;
- ООО «Мясокомбинат Славянский», г. Витебск;
- ООО «ПродМаркетБай», г. Гомель;
- ООО «Торговый Дом «ИМПОРТДЕТАЛЬ», г. Минск;
- ЧУП «Сас ИМ», Гродненская область.
Номинация «Стабильный успех»:
- Белорусско-российское СП «АЗСИНДУСТРИЯ» ООО, г. Минск;
- ЗАО «Медицинское предприятие Симург», г. Витебск;
- ИООО «ВЕЛПАК-Кобрин», Брестская область;
- ООО «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ», Гродненская область;
- ООО «Махина-ТСТ», г. Могилев;
- ООО «Научно-производственное объединение «Пассат», Минская область;
- ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», Гомельская область.
Номинация «Эффективный бизнес в сфере производства»:
- ЗАО «КАТЭК», г. Минск;
- ОДО «Бумпром», г. Гомель;
- ОДО «Промметизизделия», Брестская область;
- ООО «Киностар», Гродненская область;
- ООО «Ремком», Могилевская область;
- ООО «Фанипольский завод измерительных приборов «Энергомера», Минская область;
- ЧПТУП «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», г. Витебск.
Номинация «Эффективный бизнес в сфере услуг»:
- ЗАО «МАПСОФТ», Минская область;
- ОДО «Туристическая фирма «ИЛВА», г. Витебск;
- ООО «АйТиСаппортМи», г. Гомель;
- ООО «Научно-технический центр «ДЭЛС», г. Минск;
- ООО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест», г. Брест;
- ЧТУП «ДОС-авто», Гродненская область;
- ИП Капуров Артем Олегович, г. Могилев.
Также постановлением принято решение наградить дипломами «Ганаровы прадпрымальнiк» организации, которые два года подряд признаются победителями Национального конкурса «Предприниматель года»:
- ООО «АйТиСаппортМи», г. Гомель;
- ООО «Научно-технический центр «ДЭЛС», г. Минск;
- ООО «Научно-производственное объединение «Пассат», Минская область;
- ООО «Фанипольский завод измерительных приборов «Энергомера», Минская область.