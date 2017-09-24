Названы победители конкурса «Предприниматель года»

Опубликовано постановление Совета Министров Беларуси, в котором определены победители Национального конкурса «Предприниматель года». Конкурс проводился в четырех номинациях.

Номинация «Успешный старт»:

- ООО «Артпостель», г. Могилев;

- ООО «ЗападТрансЭкспедиция», Брестская область;

- ООО «Мол-Интер-Фуд», Минская область;

- ООО «Мясокомбинат Славянский», г. Витебск;

- ООО «ПродМаркетБай», г. Гомель;

- ООО «Торговый Дом «ИМПОРТДЕТАЛЬ», г. Минск;

- ЧУП «Сас ИМ», Гродненская область.

Номинация «Стабильный успех»:

- Белорусско-российское СП «АЗСИНДУСТРИЯ» ООО, г. Минск;

- ЗАО «Медицинское предприятие Симург», г. Витебск;

- ИООО «ВЕЛПАК-Кобрин», Брестская область;

- ООО «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ», Гродненская область;

- ООО «Махина-ТСТ», г. Могилев;

- ООО «Научно-производственное объединение «Пассат», Минская область;

- ООО «Светлогорский завод сварочных электродов», Гомельская область.

Номинация «Эффективный бизнес в сфере производства»:

- ЗАО «КАТЭК», г. Минск;

- ОДО «Бумпром», г. Гомель;

- ОДО «Промметизизделия», Брестская область;

- ООО «Киностар», Гродненская область;

- ООО «Ремком», Могилевская область;

- ООО «Фанипольский завод измерительных приборов «Энергомера», Минская область;

- ЧПТУП «Машиностроительная компания «Витебские подъемники», г. Витебск.

Номинация «Эффективный бизнес в сфере услуг»:

- ЗАО «МАПСОФТ», Минская область;

- ОДО «Туристическая фирма «ИЛВА», г. Витебск;

- ООО «АйТиСаппортМи», г. Гомель;

- ООО «Научно-технический центр «ДЭЛС», г. Минск;

- ООО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест», г. Брест;

- ЧТУП «ДОС-авто», Гродненская область;

- ИП Капуров Артем Олегович, г. Могилев.

Также постановлением принято решение наградить дипломами «Ганаровы прадпрымальнiк» организации, которые два года подряд признаются победителями Национального конкурса «Предприниматель года»:

- ООО «АйТиСаппортМи», г. Гомель;

- ООО «Научно-технический центр «ДЭЛС», г. Минск;

- ООО «Научно-производственное объединение «Пассат», Минская область;

- ООО «Фанипольский завод измерительных приборов «Энергомера», Минская область.