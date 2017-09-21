Стартует Всемирная неделя предпринимательства

Дни проведения ВНП – с 13 по 19 ноября в некотором роде условность, ведь мероприятия, приуроченные к неделе, начинаются значительно раньше официальной даты, равно как и продолжаются после закрытия форума.

Тема недели. В этом году тема недели предпринимательства в Беларуси – стартапы. По традиции ВНП проходит не только в столице. Вот и в этом году уже в октябре месяце предприниматели из областных центров смогут пройти мастер-классы по работе со стартапами и развитию инноваций.

GovTech хакатон. Впервые в нашей стране прошел в минувшем году накануне ВНП в Беларуси. Он получил высокую оценку, более того, в стране есть потребность в усовершенствовании разного рода административных процедур, перехода их в цифровое поле. В этом году снова пройдет GovTech хакатон, в котором примут участие программисты и чиновники различных уровней.

Неделю откроет VII Международный форум предпринимательства. На самом высоком уровне представители США, Великобритании, Беларуси и других стран напомнят о роли предпринимательства в развитии национальной и мировой экономики, инноваций, создании рабочих мест и устойчивом социальном развитии.

ВНП как площадка для обратной связи. По словам начальника отдела организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Юлии Кавецкой, участие банка в ВНП – это возможность получить обратную связь от представителей бизнеса, лучше узнать их потребности. С 2014 г. БРРБ реализовал 1200 проектов в сфере малого и среднего бизнеса на общую сумму BYN150 млн. В планах – увеличивать объем такой поддержки. В прошлом году во время проведения Всемирной недели предпринимательства в Беларуси было презентовано несколько банковских продуктов для МСБ. В частности, проект «Поддержка регионов». И если до 2016 г. больше всего поддержкой БРРБ пользовались Минск и столичная область, то благодаря этому проекту в лидеры вышли Гродненская и Брестская области.

Ожидается, что в ближайшее время будет подписано соглашение с Всемирным банком о привлечении недорогих валютных ресурсов для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Размер кредита – $60 млн, однако в ходе освоения средств возможно увеличение объемов финансирования. «Доступ к ресурсам кредита предприниматели получат с начала 2018 года, после ратификации соглашения», – сказала Ю. Кавецкая.

Заместитель председателя правления БРРБ Иван Вареница отметил, что форум представляет собой безальтернативную площадку, обеспечивающую максимальный охват целевой аудитории банка: стартапов, состоявшихся предпринимателей, менторов. «Мы рады участвовать в неделе предпринимательства и приветствуем все возможные варианты, которые появятся в результате дискуссий на этой площадке. Банк развития готов к партнерским отношениям и сейчас, и в будущем», – подчеркнул И. Вареница.

Через конкурс Belbiz Battle за семь лет проведения ВНП прошли более 50 международных стартапов. В этом году победители Belbiz Battle – пять лучших команд примут участие в стартап туре в Лондон, где смогут представить свои проекты перед пулом инвесторов высокого уровня.

Что еще будет? В рамках ВНП состоится детский фестиваль «Я – будущий предприниматель». В День инвестора пройдут практически семинары. По словам координатора Всемирной недели предпринимательства в Беларуси Евгения Пугача, доступ к финансированию есть, важно грамотно распоряжаться ресурсами, а этому учат бизнес-ангелы. По традиции, во время проведения ВНП состоится вручение премии «Ментор года».

Белорусская ВНП завершится в Эстонии. Делегация нашей страны с участием представителей органов государственного управления, организованная Belbiz, посетит Таллинн для участия в Саммите Startup Наций – глобальном мероприятии в рамках GEW. Саммит Startup Наций принимают страны мира по очереди, для того, чтобы запустить все рычаги и внутренние ресурсы страны для стремительного развития предпринимательства и инноваций и, таким образом, встраиваться в мировое сообщество. В этом году саммит принимает Эстония 20-22 ноября.

Наша справка

Беларусь присоединилась к проведению Всемирной недели предпринимательства (GEW) в 2011 году и стала 137 страной-участницей в крупнейшей предпринимательской инициативе в мире. Официальными предстателем GEW в Беларуси является группа компаний Belbiz. Традиционно мероприятия ВНП в Беларуси поддерживают Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь и Минэкономики.