«BelTexIndustry-2017» ‒ площадка для модного бизнеса

В наше время модный бизнес развивается настолько быстро, что охватить весь поток актуальной информации фактически невозможно. Для того, чтобы постоянно находиться в тренде и успевать знакомиться со всеми новинками, существует выставка «BelTexIndustry-2017», которая проходит уже в 41-ый раз и является одной из главных площадок для обмена полезной информацией и демонстрации своих достижений.

Участников ждет насыщенная программа лекций и семинаров от ярких представителей бизнеса и маркетинга: Оксаны Князевой, бизнес-консультанта в области стратегического маркетинга, Дмитрия Новицкого, бизнес-тренерав области управления персоналом,Сергея Царика, директора белорусского направления «WebComMedia» и Валентины Казак, популярного стилиста, эксперта ТВ-программы «ПИН-код». Закроет деловую программу день с Екатериной Богачёвой, гуру в области брендинга и мерчендайзинга. Она проведет 5 октября семинар «Магазин мечты. Мерчендайзинг: управление желанием купить. Технология увеличения продаж без продавца».

Также участников выставки ожидает поистине яркое стильное шоу с демонстрацией новых коллекций от ведущих представителей швейной и трикотажной индустрии.

Выставка пройдет с 3 по 6 октября 2017 г. в Минске, в НВЦ «Белэкспо» (пр. Победителей, 14).