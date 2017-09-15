Строитесь или только планируете?

5-7 октября в Минском Дворце спорта пройдут специализированные выставки «Белорусский дом» и «АкватермЭкспо». Более 100 компаний строительной индустрии и отделочных материалов, проектных и интерьерных решений, а также организаций сферы отопления, водоснабжения и вентиляции представят широкий ассортимент продукции и услуг.
На площадке можно будет пообщаться с архитекторами, проектировщиками, дизайнерами, получить консультации строительных экспертов и попасть на семинары и мастер-классы от компаний-участников. Получить свой пригласительный и зарегистрироваться на семинары можно на www.belarusdom.by
*Количество мест ограничено.
Программа выставок
6 октября. Пятница.
15.00-18.00
Эксперты компании «Аверса-групп» ответят на ваши вопросы по строительству дома.
- Выбор участка, плюсы и минусы, оформление документов на землю.
• Определяем тип дома и его основные характеристики.
• Какие документы нужны для строительства?
• Зачем нужен проект? Сколько по времени занимает процесс согласования?
• Выбираем подрядчика. Риски и подводные камни. Критерии выбора: цена, надежность, опыт, отзывы, дома посмотреть и на что обращать внимание.
• Подвод сетей и ввод в эксплуатацию.
• Как передать проект подрядной организации чтобы она полностью несла ответственность за строительство?
• Как составлять и рассылать заявки, на что обращать внимание при встрече, на что обращать внимание в КП.
• Особенности заключения договоров.
• Технадзор. Экспертиза.
• Экспертное заключение.
Сроки строительства, консервации и продления.
- Срок освоения участка, срок строительства, продление строительства.
• Покупка консервации и продажа.
Ввод здания в эксплуатацию
- Как ввести дом в эксплуатацию?
• Подготовка документов и дома к вводу.
• Острые моменты (кол-во собственников и т.д.)
Получение разрешительно документации
- Какие бывают решения?
• Как составить заявление?
• Особенности взятия согласия у соседей.
• Подготовка разрешения на расконсервацию.
• Сроки действия документов.
Дизайн интерьера дома
- Как на этапе проектирования не испортить будущий дизайн?
• Как плавно перейти от проекта дома к дизайну, чтобы снизить количество переделок?
• Выбор концепции и дизайнера. Как проследить за исполнением обязательств? Как правильно принять работу?
• Подбор материалов
Дизайн ландшафта
- Зонирование участка на первых этапах проектирования дома
• Концепция ландшафта. Выбор на этапе проектирования дома
Опасности типового проекта
Как выбрать проектировщика
- Типажи проектировщика
• Тип ошибок при выборе
• Критерии оценки
Спикеры:
- Антон Гарустович — учредитель и директор «Аверса-групп», магистр архитектуры. Ранее — Главный архитектор Минского района. Автор научных работ. Член правления ОО Белорусский союз архитекторов. Победитель конкурса Столичного союза предпринимателей «Лучший директор 2013».
- Екатерина Жданко — архитектор, специалист по проектированию и вводу в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости жилых домов.
- Анна Губанова — профессиональный дизайнер интерьеров жилой и коммерческой недвижимости.
- Архитекторы: Дарья Воронович, Валерия Пырко, Алексей Жилин.
6 октября. Пятница.
11.00 – 13.00
Семинар: «Инновационные материалы и технологии строительного назначения на строительном рынке Беларуси в 2016-2017 годах».
- Улучшение внешнего вида зданий и сооружений, создание индивидуально интерьера и экстерьера (лофт, грандж, скандинавский стиль и т.д.) с применением плит бетонных облицовочных для внутренних и наружных отделочных работ. Светлана Позняк, ООО "Декам"
- Безразломное восстановление дымовых и вентиляционных каналов любой длины и сечения с помощью облицовки. Валерий Неверо, ООО "Денолюр".
- Анализ технических характеристик шпатлевок на основе сухих строительных смесей, правила корректного выбора и особенности применения. Юлия Рыхленок, ООО «Илмакс»
- Применение современных систем инфильтрации воды в грунт с учетом рекомендаций нового водного кодекса, вступившего в действие в мае 2015 года. Дмитрий Станкевич, «РодолитАква»
- Применение армированных изделий из ячеистого бетона в целях повышения теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений. Александр Берестов, ОАО «УКХ Забудова»
- Обзор систем теплого пола, представленных на рынке Беларуси. Ключевые критерии оценки эффективности и качества. Владимир Бахтин, ЧТПУП «Белтеплокабель»
7 октября. Суббота.
В течение дня:
Выступления компаний, презентации новинок, показательные мастер-классы по строительству.
Организатор строительных выставок – выставочная компания «ЭкспоСистемс»:
www.belarusdom.by
+375 (17) 237 20 50
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