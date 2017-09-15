Строитесь или только планируете?

5-7 октября в Минском Дворце спорта пройдут специализированные выставки «Белорусский дом» и «АкватермЭкспо». Более 100 компаний строительной индустрии и отделочных материалов, проектных и интерьерных решений, а также организаций сферы отопления, водоснабжения и вентиляции представят широкий ассортимент продукции и услуг.

На площадке можно будет пообщаться с архитекторами, проектировщиками, дизайнерами, получить консультации строительных экспертов и попасть на семинары и мастер-классы от компаний-участников. Получить свой пригласительный и зарегистрироваться на семинары можно на www.belarusdom.by

*Количество мест ограничено.

Программа выставок

6 октября. Пятница.

15.00-18.00

Эксперты компании «Аверса-групп» ответят на ваши вопросы по строительству дома.

Выбор участка, плюсы и минусы, оформление документов на землю.

• Определяем тип дома и его основные характеристики.

• Какие документы нужны для строительства?

• Зачем нужен проект? Сколько по времени занимает процесс согласования?

• Выбираем подрядчика. Риски и подводные камни. Критерии выбора: цена, надежность, опыт, отзывы, дома посмотреть и на что обращать внимание.

• Подвод сетей и ввод в эксплуатацию.

• Как передать проект подрядной организации чтобы она полностью несла ответственность за строительство?

• Как составлять и рассылать заявки, на что обращать внимание при встрече, на что обращать внимание в КП.

• Особенности заключения договоров.

• Технадзор. Экспертиза.

• Экспертное заключение.

Сроки строительства, консервации и продления.

Срок освоения участка, срок строительства, продление строительства.

• Покупка консервации и продажа.

Ввод здания в эксплуатацию

Как ввести дом в эксплуатацию?

• Подготовка документов и дома к вводу.

• Острые моменты (кол-во собственников и т.д.)

Получение разрешительно документации

Какие бывают решения?

• Как составить заявление?

• Особенности взятия согласия у соседей.

• Подготовка разрешения на расконсервацию.

• Сроки действия документов.

Дизайн интерьера дома

Как на этапе проектирования не испортить будущий дизайн?

• Как плавно перейти от проекта дома к дизайну, чтобы снизить количество переделок?

• Выбор концепции и дизайнера. Как проследить за исполнением обязательств? Как правильно принять работу?

• Подбор материалов

Дизайн ландшафта

Зонирование участка на первых этапах проектирования дома

• Концепция ландшафта. Выбор на этапе проектирования дома

Опасности типового проекта

Как выбрать проектировщика

Типажи проектировщика

• Тип ошибок при выборе

• Критерии оценки



Спикеры:



- Антон Гарустович — учредитель и директор «Аверса-групп», магистр архитектуры. Ранее — Главный архитектор Минского района. Автор научных работ. Член правления ОО Белорусский союз архитекторов. Победитель конкурса Столичного союза предпринимателей «Лучший директор 2013».

- Екатерина Жданко — архитектор, специалист по проектированию и вводу в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости жилых домов.

- Анна Губанова — профессиональный дизайнер интерьеров жилой и коммерческой недвижимости.

- Архитекторы: Дарья Воронович, Валерия Пырко, Алексей Жилин.

6 октября. Пятница.

11.00 – 13.00

Семинар: «Инновационные материалы и технологии строительного назначения на строительном рынке Беларуси в 2016-2017 годах».

Улучшение внешнего вида зданий и сооружений, создание индивидуально интерьера и экстерьера (лофт, грандж, скандинавский стиль и т.д.) с применением плит бетонных облицовочных для внутренних и наружных отделочных работ. Светлана Позняк, ООО "Декам"

Безразломное восстановление дымовых и вентиляционных каналов любой длины и сечения с помощью облицовки. Валерий Неверо, ООО "Денолюр".

Анализ технических характеристик шпатлевок на основе сухих строительных смесей, правила корректного выбора и особенности применения. Юлия Рыхленок, ООО «Илмакс»

Применение современных систем инфильтрации воды в грунт с учетом рекомендаций нового водного кодекса, вступившего в действие в мае 2015 года. Дмитрий Станкевич, «РодолитАква»

Применение армированных изделий из ячеистого бетона в целях повышения теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений. Александр Берестов, ОАО «УКХ Забудова»

Обзор систем теплого пола, представленных на рынке Беларуси. Ключевые критерии оценки эффективности и качества. Владимир Бахтин, ЧТПУП «Белтеплокабель»

7 октября. Суббота.

В течение дня:

Выступления компаний, презентации новинок, показательные мастер-классы по строительству.





Организатор строительных выставок – выставочная компания «ЭкспоСистемс»:

www.belarusdom.by

+375 (17) 237 20 50

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