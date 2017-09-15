Строитесь или только планируете?

Подробности

5-7 октября в Минском Дворце спорта пройдут специализированные выставки «Белорусский дом» и «АкватермЭкспо». Более 100 компаний строительной индустрии и отделочных материалов, проектных и интерьерных решений, а также организаций сферы отопления, водоснабжения и вентиляции представят широкий ассортимент продукции и услуг.

ЭкспоСистемс

На площадке можно будет пообщаться с архитекторами, проектировщиками, дизайнерами, получить консультации строительных экспертов и попасть на семинары и мастер-классы от компаний-участников. Получить свой пригласительный и зарегистрироваться на семинары можно на www.belarusdom.by
*Количество мест ограничено.

Программа выставок

6 октября. Пятница.
15.00-18.00
Эксперты компании «Аверса-групп» ответят на ваши вопросы по строительству дома.

  • Выбор участка, плюсы и минусы, оформление документов на землю.
    •          Определяем тип дома и его основные характеристики.
    •          Какие документы нужны для строительства?
    •          Зачем нужен проект? Сколько по времени занимает процесс согласования?
    •          Выбираем подрядчика. Риски и подводные камни. Критерии выбора: цена, надежность, опыт, отзывы, дома посмотреть и на что обращать внимание.
    •          Подвод сетей и ввод в эксплуатацию.
    •          Как передать проект подрядной организации чтобы она полностью несла ответственность за строительство?
    •          Как составлять и рассылать заявки, на что обращать внимание при встрече, на что обращать внимание в КП.
    •          Особенности заключения договоров.
    •          Технадзор. Экспертиза.
    •          Экспертное заключение.

Сроки строительства, консервации и продления.

  • Срок освоения участка, срок строительства, продление строительства.
    •          Покупка консервации и продажа.

Ввод здания в эксплуатацию

  • Как ввести дом в эксплуатацию?
    •          Подготовка документов и дома к вводу.
    •          Острые моменты (кол-во собственников и т.д.)

Получение разрешительно документации

  • Какие бывают решения?
    •          Как составить заявление?
    •          Особенности взятия согласия у соседей.
    •          Подготовка разрешения на расконсервацию.
    •          Сроки действия документов.

Дизайн интерьера дома

  • Как на этапе проектирования не испортить будущий дизайн?
    •          Как плавно перейти от проекта дома к дизайну, чтобы снизить количество переделок?
    •          Выбор концепции и дизайнера. Как проследить за исполнением обязательств? Как правильно принять работу?
    •          Подбор материалов

Дизайн ландшафта

  • Зонирование участка на первых этапах проектирования дома
    •          Концепция ландшафта. Выбор на этапе проектирования дома

Опасности типового проекта

Как выбрать проектировщика

  • Типажи проектировщика
    •          Тип ошибок при выборе
    •          Критерии оценки

    Спикеры:

    - Антон Гарустович — учредитель и директор «Аверса-групп», магистр архитектуры. Ранее — Главный архитектор Минского района. Автор научных работ. Член правления ОО Белорусский союз архитекторов. Победитель конкурса Столичного союза предпринимателей «Лучший директор 2013».

- Екатерина Жданко — архитектор, специалист по проектированию и вводу в эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости жилых домов.

- Анна Губанова — профессиональный дизайнер интерьеров жилой и коммерческой недвижимости.

- Архитекторы: Дарья Воронович, Валерия Пырко, Алексей Жилин.

6 октября. Пятница.
11.00 – 13.00

Семинар: «Инновационные материалы и технологии строительного назначения на строительном рынке Беларуси в 2016-2017 годах».

  • Улучшение внешнего вида зданий и сооружений, создание индивидуально интерьера и экстерьера (лофт, грандж, скандинавский стиль и т.д.) с  применением плит бетонных облицовочных для внутренних и наружных отделочных работ. Светлана Позняк, ООО "Декам"
  • Безразломное восстановление дымовых и вентиляционных каналов любой длины и сечения с помощью облицовки. Валерий Неверо, ООО "Денолюр".
  • Анализ технических характеристик шпатлевок на основе сухих строительных смесей, правила корректного выбора и особенности применения. Юлия Рыхленок, ООО «Илмакс»
  • Применение современных систем инфильтрации воды в грунт с учетом рекомендаций нового водного кодекса, вступившего в действие в мае 2015 года. Дмитрий Станкевич,  «РодолитАква»
  • Применение армированных изделий из ячеистого бетона в целях повышения теплоизоляционных характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений. Александр Берестов, ОАО «УКХ Забудова»
  • Обзор систем теплого пола, представленных на рынке Беларуси. Ключевые критерии оценки эффективности и качества. Владимир Бахтин, ЧТПУП «Белтеплокабель»

7 октября. Суббота.
В течение дня:
Выступления компаний, презентации новинок, показательные мастер-классы по строительству.

ЭкспоСистемс

ЭкспоСистемс

ЭкспоСистемс

   ЭкспоСистемс

   Организатор строительных выставок – выставочная компания «ЭкспоСистемс»:
       www.belarusdom.by
      +375 (17) 237 20 50
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