«Безвиз» увеличил количество турфирм в Гродно

С 26 октября 2016г. иностранные туристы получили право в течение пяти дней находиться без визы в Гродно, в том числе на Августовском канале. А с 12 февраля нынешнего года, напомним, действует пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, которые добираются в нашу страну воздушным путем.

Как отмечают представители гродненских туристических компаний, визовая либерализация благоприятно отразилась на потоке иностранцев, посещающих областной центр. С февраля месяца Гродно посетило более 35 тысяч туристов из 55 стран мира, в основном в составе организованных групп.

Между тем руководители туристических компаний уверены, что это еще не пик посещаемости. «К сожалению, многие иностранцы еще не знают о безвизовом режиме. Об этом слишком мало информации. А кто-то просто не верит и оформляет визы – я, например, знаю такие случаи, – цитирует «Ежедневник» (ej.by) директора турфирмы «Зет» Сергея Яшкевича. – Через нашу турфирму, например, до сих приезжает много визовых туристов, в частности, поляков. Они хотят посмотреть не только Гродно, едут в Новогрудок, Брестскую область, места, связанные с Польшей и историей двух государств, поэтому им мало пяти дней».

Представители туристических компаний отмечают, что город остро нуждается в недорогих гостиницах. По данным Вooking, за одну кровать в 6-местном номере нужно заплатить 15 руб., цены в отелях начинаются от 65 руб. за сутки.

По словам руководителя гродненской компании «Фирма Таксопарк» Татьяны Пискун, в городе нет хороших дешевых гостиниц, поэтому возникают проблемы с койко-местами, особенно в пиковые даты, например, майские и другие праздники. Т. Пискун отметила, что существующие гостинцы модернизируются, но «для решения данной проблемы нужно подключать частный бизнес». Кроме гостиниц туристов размещают в агроусадьбах, в частных апартаментах и квартирах.

Благодаря «безвизу», по данным управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, количество туристических компаний, занимающихся въездным туризмом, выросло с 12 до 70.